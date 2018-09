Tours, France

Le conflit semble bel et bien terminé à la résidence Séniors "Bocage Tours Centre", près de la cité administrative du Champ Girault (une résidence qui compte 75 personnes). Un litige entre certains propriétaires. Certains d'entre eux ne voulaient plus payer la redevance mensuelle pour les services dédiés aux résidents : restauration, garde de nuit, accueil, activités. Une situation qui avait atteint son paroxysme en juillet, puisque ces services n'étaient plus assurés pour cause de placement en redressement judiciaire de l'association. Des bénévoles se relayaient depuis plusieurs semaines pour maintenir un minimum de services et de suivi aux retraités.

Les services seront de nouveau assurés avec un nouveau Conseil Syndical

Après plusieurs mois de conflit ouvert (dont une manifestation des résidents en juin), la situation va se normaliser. Un nouveau conseil syndical vient d'été élu le 7 septembre dernier, celui-ci favorable aux services pour les seniors. Le collectif a œuvé dans l'ombre pour rencontrer tous les propriétaires et les convaincre du maintien des services, une démarche couronné de succès. Par ailleurs, le Conseil Syndical a été révoqué, permettant l'élection d'un nouveau Conseil favorable au maintien de la résidence Séniors. Pour fêter cette victoire, un pot de la convivialité sera d'ailleurs organisé ce jeudi avec les résidents.