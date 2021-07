Les seniors du Berry ne sont pas seuls cet été grâce aux Petits frères des pauvres

L'association propose des séjours été comme hiver aux personnes âgées isolées. A l'abbaye de La Prée à Ségry, huit seniors du Berry se sont retrouvés pour passer une dizaine de jours ensemble. Le but : passer de bonnes vacances bien sûr, mais aussi créer du lien et lutter contre la solitude.

Les Petits frères des pauvres sont aux côtés des personnes âgées cet été. L'association présente partout en France propose des séjours à l'abbaye de la Prée à Ségry près d'Issoudun. Depuis mardi 13 juillet et jusqu'à ce vendredi soir, huit séniors originaires du Berry sont en vacances là-bas. Pendant 10 jours, ils ont pu profiter de la nature, du grand air et des activités proposées par l'association. Mais surtout, ils ne sont pas seuls. Et c'est justement le but : lutter contre l'isolement des personnes âgées.

Pour son anniversaire, Guy, 70 ans, fan de jardinage, a eu comme cadeaux un petit râteau et des chocolats. Ces gentilles attentions, il les doit aux bénévoles de l'association des Petits frères des pauvres, mobilisés pour lui offrir une jolie fête. Il était donc entouré d'autres seniors comme Andrée, 92 ans, habitante d'Issoudun : "Je trouve ça magnifique. Chaque bénévole a une attention particulière envers les résidents et puis ça permet à ma fille de pouvoir partir un petit peu en vacances."

Créer du lien

Au programme : des balades ou bien des visites... Tout est fait pour que les vacanciers passent du bon temps comme l'explique Agnès Bracq, bénévole à l'abbaye de la Prée : "Je connais même une personne qui n'a pas voulu venir parce qu'elle avait tellement peur de se sentir trop bien qu'elle ne voulait pas retrouver la solitude après." Car le but est bien de créer du lien : "Des gens de la région retrouvent des connaissances d'autrefois et créé du lien parfois avec des bénévoles, des salariés ou bien d'autres personnes âgées et c'est important." Important au point qu'Agnès Bracq revient à chaque fois avec plaisir : "Parfois en fin de séjour on est fatigués mais on se dit qu'on recommencera. On se nourrit d'eau et eux de nous, c'est un échange."

L'abbaye de La Prée à Ségry dans l'Indre. © Radio France - Kathleen Comte

D'autres communes intéressées

Ces séjours proposés par l'association donne des idées à certains élus comme Laure Grenier-Rignoux, maire de Foëcy dans le Cher. Elle est venue à l'abbaye de La Prée en tant qu'observatrice et compte bien en parler autour d'elle, en priorité aux citoyens âgés de sa commune : "On a des administrés qui sont seuls ou dont les enfants s'occupent donc ce genre de séjours leur permettraient de souffler, je pense donc qu'il y a des gens sui pourraient être intéressés. Je trouve qu'il y a une notion de partage et d'entraide dans ce lieu qui est intéressante et c'est ce que je souhaiterais faire partager à certains administrés de la commune."

Sur la vingtaine de maisons de l'association installées partout en France, une dizaine - comme l'abbaye de la Prée - proposent des séjours hiver ou été aux personnes âgées isolées. Concernant le prix d'un séjour, sachez qu'il varie en fonction de vos revenus (entre 30 et 500 euros pour une dizaine de jours). D'autres séjours sont prévus à l'abbaye de la Prée cet été et ce dès la semaine prochaine, un nouveau groupe de séniors - d'une autre région de France - viendra à son tour y passer quelques jours.