Les séniors sont moins pauvres en Normandie que dans le reste de la France

Un normand sur cinq est âgé de plus de 65 ans. Et selon l'INSEE, qui publie une étude ce lundi, les séniors normands vivent dans de meilleures conditions que dans les autres régions. Cela concerne surtout le sud de l'Eure, les grandes villes et le littoral.

C'est dans le Pays de Bray, la Manche et l'Orne que l'on retrouve le plus de séniors

Rouen, France

Selon cette étude de l'INSEE, la région Normandie comptait en 2015, 651 000 séniors de plus de 65 ans. Soit 19,5 % de la population, un chiffre un peu plus élevé que dans le reste du pays (18,8%). Dans notre région, les zones dans lesquelles on retrouve le plus de séniors sont le Pays de Bray, l'ouest de l'Eure mais surtout la Manche.

Et alors qu'Emmanuel Macron pourrait faire des annonces en faveur des retraités ce lundi soir, l'INSEE nous apprend que les conditions de vie des séniors normands sont meilleurs qu'en France métropolitaine. "6,6 % des séniors normands vivent sous le seuil de pauvreté contre 8,3 % dans le reste du pays. Les séniors apparaissent plus favorisés dans le sud de l'Eure, les périphéries de Rouen et du Havre et sur le littoral", explique l'institut de la statistique.

Davantage de séniors propriétaires de leur logement

Par ailleurs, les séniors normands sont davantage propriétaires que le reste de la population : 72 % contre 58 %. "Il s'agit de ménages installés dans la vie depuis plus longtemps, qui en outre, appartiennent aux générations bénéficiaires de l'essor de la propriété dans les années 70-80" poursuit l'INSEE.

Le tableau n'est toutefois pas si rose, le niveau de vie des séniors normands décline après 85 ans, avec des retraites plus faibles pour les veuves. Et chez nous, l'espérance de vie est plus faible : 8 mois de moins pour les hommes, 5 pour les femmes, comme dans les régions du Nord et de l'Est de la France.