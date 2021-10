Les seniors révisent leur code de la route en Dordogne

Dans le simulateur, Jean-Pierre, 74 ans, se croirait sur les routes de Dordogne. Derrière son volant et face à l'écran, il s'entraine à la conduite sous le regard d'un bénévole de la sécurité routière du département. C'est un des ateliers de cette journée de prévention organisée ce jeudi à Bergerac à destination des seniors. Un rappel du code de la route, des tests des réflexes et des ateliers de conduite sont organisés par la gendarmerie et la préfecture, en présence d'auto-écoles du département. L'idée est de sensibiliser aux dangers de la route pour les seniors et de leur offrir une remise à niveau.

Une remise à niveau du code de la route et des réflexes

En Dordogne, les conducteurs de plus de 60 ans sont impliqués dans 15% des accidents de la route. "Ca s'explique par un besoin de remise à niveau, car le permis est très loin pour ces conducteurs, précise Jean-Philippe Bordes, commandant de l'escadron de sécurité routière de la Dordogne. C'est aussi un problème d'habitude, on emprunte toujours le même chemin donc la vigilance baisse."

Les seniors représentent un tiers des décès sur les routes de Dordogne en 2021

"C'est utile, sourit Jean-Pierre à la fin de son atelier de simulation au volant. J'ai pu revoir certains panneaux de circulation que j'avais oubliés, et puis on stimule nos réflexes." Neuf personnes âgées sont décédées suite à un accident de voiture depuis le début de l'année, sur 27 décès comptabilisés sur les routes dans le département. Ca représente un tiers des décès. Les seniors sont donc surreprésentés dans les décès. Un constat qui peut s'expliquer par la fragilité des personnes âgées.