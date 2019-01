Les Sénonais se sont appropriés les nouveaux quais de l'Yonne

A Sens (Yonne), c'est un gros chantier à 2,3 millions d'euros HT qui va se terminer en cette année 2019. Il comprenait la réduction de la chaussée et la création de voies douces pour les piétons et les vélos sur les quais Landry et Jean Moulin. Reste à finaliser le théâtre de verdure.

Malgré le vent froid de ce début janvier, ils sont quelques-uns à arpenter les quais, comme Luce et Jean-Marc : "c'est vraiment très bien. Avec les fleurs et la pelouse, ça va être très joli au printemps."

certains vont dire que cela a coûté très cher pour quelques petits vieux mais quand on fait partie des petits vieux on est content" - Danièle, habitante du quartier de la gare

Un secteur joli et praticable, Jocelyne et Danièle, deux habitantes du quartier, se rappellent qu'avant il n'y avait quasiment pas de trottoir : "c'est un mieux, nettement, ce n'était pas très joli avant. C'était infernal quand on était à pied. Maintenant, c'est plus convivial parce qu'on va rencontrer les gens, on va s'asseoir sur les bancs, on va discuter. Bon certains vont dire que cela a coûté très cher pour quelques petits vieux qui vont se promener." Et Danièle ajoute avec un sourire : "mais bon, quand on fait partie des petits vieux on est content."

Un pari réussi pour la municipalité

C'est aussi un pari réussi estime le maire de Sens (Yonne) Marie-Louise Fort, après l'abandon d'un projet similaire par la précédente majorité : "quand on a dit nous allons faire ces aménagements de quais, tout le monde nous a dit - mais ce n'est pas possible, la route est sur le bord, etc - et en réalité, on a réussi à pousser les murs, avec du parking, de quoi se promener à bicyclette, à pied, de quoi s'asseoir."

Un théâtre de verdure et bientôt une halte fluviale

Un théatre de verdure est aussi en construction,il pourra accueillir des petits concerts. Une halte fluviale avec ponton flottant est attendue cette année. Reste quelques améliorations à faire des passage piéton en pavés mal identifiés par les voitures et des places de parking parfois trop étroites.

Ce projet réalisé avec 80% de subventions ne devrait coûter à la ville de Sens que 450.000 euros.