Les randonneurs encore trop nombreux, les sentiers du Pic Saint-Loup fermés au public

Il ne sera désormais plus possible d'aller randonner au Pic Saint-Loup. La communauté de commune du Grand Pic Saint-Loup a décidé de fermer les parkings d'accès ainsi que les départs de sentiers. "Beaucoup trop de personnes n'ont pas respecté les consignes de confinement", explique le communiqué, qui invite également les promeneurs à la patience : "plus vite le virus sera stoppé, plus vite nous profiterons de notre magnifique territoire".