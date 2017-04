Les serres municipales du Mans produisent 90 000 plants pour embellir la ville cet été

Les parterres du Mans vont retrouver leurs fleurs d'été d'ici quelques semaines. Au centre horticole, les jardiniers bichonnent les plans qui seront bientôt plantés dans les espaces verts de la ville. Ils travaillent avec le moins de produits chimiques possibles.

Dans les serres du centre horticole du Mans, les pousses plantées au mois de janvier n'ont pas encore atteint leur taille maximale. Pas d'urgence, il faudra juste qu'elles soient prêtes pour mi-mai, lorsqu'elles partiront pour les parterres de la ville.

Pas de bananiers ou de palmiers dans les espaces verts du Mans ! © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Nous travaillons depuis mars pour remettre les plans en pot", explique Cécile Laslin, la responsable des productions horticoles du centre. "On pourra les donner aux jardiniers de la ville avec une motte et des racines suffisamment développées." Le centre horticole produit 90 000 plans pour l'été, de 300 espèces différentes. Une fois les plans rempotés, ils prennent la direction des 2000 m2 de tunnels, chauffés pour garantir leur survie.

Lutter contre les insectes, avec des... insectes

Ici, on essaye d'utiliser le moins de produits chimiques possible. Pour certaines maladies, liées à la pourriture par exemple, il est difficile de s'en passer. Mais le centre horticole a décidé de combattre les nuisibles avec des insectes. "Contre le puceron, on utilise des chrysopes. C'est un tout petit insecte, un prédateur", vulgarise Cécile Laslin. "Pour se développer, il a besoin de manger beaucoup de pucerons, et c'est radical".

Cette année, en raison du temps sec, aucun fongicide n'a été mis sur les plantes du centre horticole du Mans © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Au Mans, les équipes de la ville choisissent elles-mêmes les plantes qu'elles souhaitent en fonction des parterres, sur catalogue. "On travaille entre 4 mois et 1 an à l'avance", ajoute la responsable des productions horticoles. Seule interdiction, les arbres tropicaux. Un choix défendu par Céline Janson, la responsable du pôle entretien de Nature en ville, qui gère les espaces verts du Mans. "On n'est pas une cité balnéaire ! C'est un choix esthétique, on essaye de garder une cohérence par rapport au territoire".

De nouvelles modes

Selon Céline Janson, l'arrivée de jeunes jardiniers, pour remplacer ceux qui partent en retraite, a fait évoluer les modes. "On voit de moins en moins de bégonias, des fleurs qui sont utilisées depuis 20 ou 30 ans." Et de citer les isotomas, de petites fleurs violettes en étoile comme le coup de cœur des jardiniers cette année.

Pour être au point pour l'été, il a fallu s'y prendre tôt © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Depuis quelques années, le centre doit aussi s'occuper du Jardin des plantes, et du papillon en fleurs qui trouvera sa place dans quelques semaines. Un tunnel est réservé aux 6700 plans qui le composeront. En comparaison, les niches du tunnel qui mène au centre-ville en accueilleront 400 de moins, alors que la surface est bien plus importante.