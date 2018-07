Olhain

180 contrôles ont déjà été effectués depuis le début de la saison, par Anne-Sophie Dieuzard et ses collègues inspecteurs, dans le Pas-de Calais. Les avertissements sont nombreux, mais il y a surtout des injections de faire de travaux et une douzaine de PV, comme sur les aires de jeux : "les points les plus importants, c'est tout ce qui va blesser les enfants. On regarde les trous dans les filets qui leur permettraient de passer leurs pieds, toutes les parties saillantes qui pourraient entraîner des coupures. Le sol doit aussi être amortissant".

Il y a des aires de jeux pour lesquelles on peut arriver à une fermeture ou une suspension d'activité, tant qu'il n'y a pas eu de travaux.

Les aires de jeux ne sont pas toujours conformes et sécurisées pour les enfants, observent les inspecteurs de l'Etat. Pas de souci pour celles du parc d'Olhain. © Radio France - Matthieu Darriet

Pas de souci pour les aires de jeu du parc départemental d’Olhain, qui accueille plus de 600 000 visiteurs par an. La direction a par exemple préféré retirer un hamac qui posait souci. L’anticipation, c’est aussi le principe à la piscine du parc, raconte son directeur Yannick Audineau : "on a un certain nombre de vérifications qui sont faites par les personnels le matin, notamment les teneurs en chlore et les ancrages des échelles. Et ensuite, nous avons un plan d'organisation des secours, pour que, s'il arrive un incident, chacun sache quoi faire."

Les piscines sont particulièrement surveillés par les services de l'Etat ces jours-ci, en raison des fortes chaleurs qui augmentent le risque de noyade. © Radio France - Matthieu Darriet

Cet été, les services de contrôle de l’Etat mettent ainsi l’accent sur les lieux de baignade, car le risque de noyade est accentué par les fortes chaleurs. Autre cible, la chaîne du froid, notamment sur les marchés.