Les signalements des violences sexuelles et sexistes en hausse de 60% pendant le deuxième confinement

Marlène Schiappa a annoncé ce samedi que le nombre d'appels de victimes à la plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes avait augmenté de 60% pendant le deuxième confinement. C'est plus qu'au printemps dernier et la situation continue à se tendre.