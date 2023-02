Les signalements pour violences sexuelles intrafamiliales en hausse de 26% en 2021

Les violences intrafamiliales, qu'elles soient physiques ou sexuelles, ont augmenté de 16% en 2021 par rapport à 2020, selon une étude publiée ce mardi par le ministère de l'Intérieur. Ce chiffre exclue les violences commises contre un conjoint ou un ex-conjoint. Les signalements pour violences sexuelles ont notamment fortement augmenté.

Au total, 64.300 victimes, dont 47.900 victimes de violences physiques et 16.400 de violences sexuelles, ont été recensées par la police et la gendarmerie en 2021, selon le service statistiques de Beauvau. Par rapport à 2020, les signalements pour violences sexuelles ont augmenté de 26%, et les violences physiques de 13%, "dans un contexte de libération de la parole et d'amélioration de l'accueil des victimes par les services", estime l'étude.

"La part des victimes dénonçant des faits anciens (...) augmente régulièrement", argumente le rapport. Ainsi, de nombreux faits enregistrés en 2021 par les forces de l'ordre concernent souvent des abus commis plusieurs années auparavant. Les faits de violences sexuelles intrafamiliales enregistrées en 2021 et qui ont été commis en 2021 augmentent elles de 7%.

Cependant, "la majorité des victimes" de ces violences "ne signalent pas (...) les faits qu'elles ont subis", rappelle le ministère de l'Intérieur. Ainsi, selon l'enquête de victimation dite "Genese", en 2020, seules un tiers des victimes majeures ont déclaré ces violences à la police ou la gendarmerie.

Près de 80% de victimes sont mineures

Concernant les victimes, toutes violences confondues, près de quatre sur cinq (79%) sont mineures et près de six sur dix (59%) sont des femmes.

Par ailleurs, sur près de 50.000 auteurs recensés, les trois quarts (76%) sont des hommes, surtout s'il s'agit de violences sexuelles (94%).