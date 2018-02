Indre, France

Le silencieux fait du bruit !

Ce petit embout qui s'ajoute au canon et qui permet d'absorber le bruit de la détonation, provoque la colère d'associations. Pourtant, Valérie Giquel, la directrice de la fédération de chasse de l'Indre est formelle : "N'allez pas imaginer que ça fait "pop-pop" comme dans les films de Lino Ventura! Le silencieux permet d'atténuer le bruit de moitié, ce qui n'est pas négligeable."

La mesure n'était pas une revendication des chasseurs indriens, d'autant que l'équipement coûte cher -en moyenne 500 euros- et que beaucoup s'en passeront donc. Mais Valérie Giquel y voit plutôt une avancée : "Dans les départements plus urbanisés, il pouvait y avoir une appréciation de la chasse très discutée du fait des nuisances sonores. L'autorisation de s'équiper en silencieux permet de répondre à cette attente. Et puis cela va aussi permettre de préserver les oreilles de nos chasseurs, qui, en vieillissant finissent souvent par avoir des problèmes d'ouïe"

"c'est un cadeau pour les chasseurs" - Roland, membre de l'Aspas

Mais l'Association pour la protection des animaux sauvage ne l'entend pas de cette oreille : "_C'est un cadeau pour les chasseurs_. Ils vont avoir plus de facilité pour s'approcher du gibier et pourront donc multiplier les cartons. Il ne faut pas oublier que ce sont 30 millions d'animaux qui sont abattus tous les ans en France. Sans compter que cela va compliquer le travail de l'office national de la chasse et celui de la gendarmerie dans la lutte contre le braconnage !" s'insurge Roland Meurgey, délégué de l'association dans la région Centre.

Autre argument avancé par l'Aspas, l'insécurité des promeneurs : "Un promeneur qui va se trouver soudain face à face avec un chasseur, il va être surpris. N'oublions pas que la chasse fait en moyenne 15 morts et 200 blessés par an".

La fédération de chasse de l'Indre, qui compte 13.000 adhérents, assure que toutes les précautions sont prises : "Nous portons des gilets orange fluo, on ne se cache pas ! Nous sommes très visibles. Heureusement que les promeneurs ne se fient pas qu'aux détonations!"

L'Aspas fait également circuler une pétition sur internet pour demander au ministre de l'écologie de revenir sur cette autorisation.