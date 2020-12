Les sinistrés de la rue Dupaty à Bordeaux encore loins de retrouver leur appartement

Presque un mois, jour pour jour, après l'incendie de la rue Dupaty - c'était le 12 novembre dernier - dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, les locataires sinistrés n'ont toujours pas regagné leur appartement. Pour rappel, une quarantaine de véhicule avait brûlé mais personne n'avait été blessé. Pour autant, 79 personnes doivent être relogées car les 20 appartements dans lesquelles elles vivaient ne sont toujours pas habitables pour le moment. En attendant, les sinistrés vivent dans des apparthotels, souvent beaucoup plus petits et plus inconfortables que leur appartement.

L'entrée du parking, un ancien chai, a été complétement noircie par le feu. © Radio France - Thomas Coignac

La famille Vallère, par exemple, est composée de 5 personnes : les parents et les enfants. Ils avaient plus de 100m² et se retrouvent séparés dans deux apparthotels différents, mais toutefois dans le même immeuble. Audrey, la maman, explique que le bailleur social DomoFrance "a proposé un grand appartement avec deux chambres. C'est physiquement impossible pour nous d'accepter". Didier Disbal le directeur client et service pour DomoFrance avoue qu'il "ne dispose pas de T5 et très peu voire pas du tout de T4".

Relogés provisoirement avant Noël et objectif premier semestre 2021

Deux questions se posent. Quand auront-ils un logement temporaire décent ? Quand pourront-ils retourner dans leur appartement d'origine ? Didier Disbal, le directeur client et service pour le bailleur social DomoFrance répond : "On veut proposer, avant Noël, des relogements provisoires en attendant que les locataires regagnent leur appartement."Il espère un retour des familles dans leur appartement d'origine d'ici le courant du premier semestre 2021 "mais on est soumis aux experts d'assurance et aux experts de police qui mêne l'enquête pour le procureur de la République mais je n'en ai pas la certitude absolue."

A l'intérieur du parking, une quarantaine de véhicules détruits. © Radio France - Thomas Coignac

L'autre point de tension concerne le loyer. DomoFrance veut continuer de faire payer les locataires plein pot alors qu'ils ne seront relogés que dans des appartements plus petits. Didier Disbal renvoie la balle aux assureurs : "On a des compagnies d'assurance qui ne couvrent pas totalement cette dépense donc on ne peut pas garantir un relogement provisoire totalement gratuit à ces familles."