Les sinistrés de la rue Dupaty à Bordeaux ne retrouveront pas leur logement avant le printemps 2023

Les familles sinistrées de la rue Dupaty vont devoir encore prendre leur mal en patience. Un an après l'incendie du parking de leur résidence du quartier des Chartrons à Bordeaux, ces locataires ont appris que le retour dans leur ancien appartement n'interviendra pas avant le printemps 2023, soit un retard de plus de deux ans par rapport au calendrier promis par Domofrance, le bailleur social propriétaire des lieux.

"On accuse le coup, on est perdus"

Audrey, son compagnon et leurs trois enfants font partie des familles relogées depuis le sinistre. "On vit dans la précarité", explique la mère de famille. C'est France Bleu Gironde qui leur a annoncé la mauvaise nouvelle. Ils ne regagneront leur ancien logement qu'en avril 2023. "On aurait préféré l'apprendre de Domofrance plutôt que par la radio". La famille réside actuellement dans un appartement "qui ne correspond pas du tout à la taille du foyer, il y a un manque d'équilibre, des difficultés supplémentaires qui au quotidien nous pèsent".

Domofrance reconnaît "un processus très long"

Joint par France Bleu Gironde, Domofrance, le bailleur social du 64 rue Dupaty, confirme que les familles sinistrées vont devoir "patienter encore un an et demi". "On s'apprêtait avant votre appel à organiser début novembre une réunion pour leur expliquer le processus et où nous en étions".

"On a eu au départ, suite à ce sinistre, une enquête de police, et on a mis du temps pour obtenir la levée des scellées, regrette David Bisbal, directeur de la gestion immobilière et social chez Domofrance. L'enquête n'a finalement pas débouché et ensuite il y a eu des échanges entre experts d'assurance. Notre expert a voulu mettre en cause l'assurance des différents véhicules présents dans le parking. On a pu commencer à lancer les diagnostics pour le lancement des travaux de réparation qu'à partir de la dernière rentrée de septembre 2021."

Le bailleur social indique que les appels d'offres sont en cours. Les entreprises retenues pour le chantier devront ensuite transmettre des devis qui devront eux-mêmes être validés par les experts d'assurance. Le chantier, estimé à 2,5 millions d'euros, devrait débuter en avril 2022 pour une livraison douze mois après.