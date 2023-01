Les sinistrés de Nousty sous le vent et la neige, sept mois après les orages de grêle

Cette semaine fut particulièrement maussade d'un point de vue météorologique, et notamment pour les sinistrés de Nousty, Soumoulou et Vic-en-Bigorre. Le 20 juin dernier, des orages de grêle ont fait des dégâts sur 1.000 habitations à Nousty : des voitures complètement cabossées, les toitures arrachées et cassées. Cela fait sept mois que certaines maisons sont bâchées et les intempéries de ces derniers jours ont fait volé quelques bâches, déclenché de nouveau des infiltrations.

La fatigue morale, une fois de plus

Geneviève et Lola devant leur maison à Nousty © Radio France - Marion Aquilina

La pluie, les rafales de vents à 130 km/h et la neige fatiguent les habitants de Nousty, une fois de plus. C'est le cas de Geneviève qui vit rue des mésanges : "J'ai passé une nuit où il a fait du vent, de la pluie, de la neige, j'ai les chambres de mes filles complètement inondées."

"On a eu les orages de grêle en juin, là les rafales de vent, ça n'arrête pas, constate Geneviève qui va dormir chez une amie tarbaise pour se reposer. Moi, je vis dans la peur et l'insécurité maintenant. Je ne vais pas vous cacher que ça fait deux jours que je ne dors pas la nuit parce que j'ai peur que la bâche s'envole, que mes filles, le plafond leur tombe dessus."

Une de ses filles, Lola, est à côté d'elle. Toutes les deux sont en doudoune parce qu'il fait froid dans la maison : "Il y a des flaques d'eau, un peu partout, dans la chambre, dans le salon... Les murs sont pleins d'eau." Lola garde le moral même si pour faire ses devoirs, la situation n'est pas facile : "C'est pas très cool. Je me dis qu'il y en a d'autres qui ont eu la même chose que nous mais leur toit a déjà été réparé, et nous on est encore en train d'attendre en janvier !"

Des dizaines de bâches enneigées

Une maison bâchée et sous la neige à Nousty © Radio France - Marion Aquilina

Une voisine de la résidence, Virginie, sait qu'elle n'est pas la plus à plaindre, elle n'a pas si froid dans sa maison. Pour autant, elle aussi est dans la même situation d'attente pour son toit : "J'avais l'impression, vu bruit, que la bâche s'était arrachée mais non, elle a tenu bon ! Le bruit est assez flippant et quand j'ai vu que ça recoulait encore dedans... c'est du stress."

Pas très loin de la mairie, Christian, un autre habitant de Nousty constate également la lenteur des travaux : "Ça a été bâché quatre fois depuis le 20 juin. Ça devient très inquiétant parce qu'il y a d'abord eu une pénurie de tuiles, les couvreurs ont été complètement débordés et le temps fait reculer les couvreurs... c'est désagréable mais on n'a pas le choix !"