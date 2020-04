Cinq mois après le séisme, les travaux sont totalement arrêtés au Teil. Sept cents familles sont encore relogées et vivent difficilement le confinement.

Les sinistrés du Teil ont le moral au plus bas

La reconstruction du Teil devait être longue. Elle le sera encore plus avec cette période de confinement. Les entreprises du bâtiment qui avaient débuté quelques travaux sont à l'arrêt.

Le moral en berne

Peu de travaux de reconstruction ou de consolidation de maisons ou immeubles avaient débuté. Les assurances n'ont pas encore versé les crédits nécessaires en ce qui concerne les travaux de gros-oeuvre. Et les sinistrés commencent à trouver le temps long. Mais le confinement n'a pas arrangé les choses puisque les rares travaux de moindre envergure ont eux aussi été stoppés.

Difficile aussi de passer le temps du confinement lorsque l'on est pas chez soi. Les espaces de relogement sont souvent plus petits que les résidences principales et la vie en confinement y est plus compliquée.

Le même souci pour les bâtiments publics

La réparation des bâtiments publics n'avance pas plus vite. Le maire craint que si le confinement doit durer la rentrée de septembre se passe encore dans des préfabriqués pour deux écoles de la commune.