Les sirènes d'alerte vont changer d'horaire temporairement chaque premier mercredi du mois

A partir de ce mercredi, les sirènes du système d’alerte et d’information des populations (SAIP) vont changer d'horaire temporairement en raison de la mise en place d'un nouveau logiciel national qui implique une nouvelle organisation du signal, a indiqué ce mardi le ministère de l'Intérieur.

Elles ne retentiront plus toutes à midi chaque premier mercredi du mois. Mais un peu plus tôt ou un peu plus tard, selon les régions.

Trois zones, trois horaires

À partir de ce mercredi 7 novembre 2018, les sirènes vont retentir tous les premiers mercredi du mois à 11h45 dans une zone Nord de la France, à 12h dans une zone Centre et à 12h15 dans une zone Sud. Jusqu'à maintenant, les sirènes d'alertes retentissaient à 12h dans toute la France.

Dans cette période de test grandeur nature, la Sécurité civile, qui dépend du ministère de l'Intérieur, a préféré scinder en trois zones distinctes le territoire métropolitain, craignant un manque de puissance du logiciel pour gérer les 2.000 sirènes en France.

Test à durée indéterminée

Le ministère de l'Intérieur confirme que le premier mercredi du mois à midi reste l'horaire de référence, mais ne sait pas encore combien de temps va durer la période de test.

"La mise en place du Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) répond à la nécessité pour le maire, le préfet et le ministère de l’intérieur, de diffuser un signal ou un message, lors d’un événement d’une particulière gravité ou en situation de crise (catastrophe naturelle et industrielle, attentat terroriste), aux personnes qui sont susceptibles ou sont en train d’en subir les effets", a rappelé le ministère.

Un signal d’alerte contient trois séquences d’1 minute et 41 secondes, séparées par un silence. Le signal de fin d’alerte est un son continu de 30 secondes.