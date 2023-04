Les sirènes des pompiers de Tours retentissent pour dénoncer un management toxique

À 18h ce mercredi, la dizaine de véhicules de pompiers garés sur le parvis de la caserne Chassagne à Tours a fait retentir la sirène à deux tons pendant une minute pour exprimer la colère du SDIS37. Une soixantaine de pompiers étaient présents en soutien.

Les autres casernes du département étaient appelées à faire de même.

Les pompiers exprimaient leur colère face à l'agression d'un de leur collègue, il y a une semaine . Mais ils dénonçaient aussi le "management toxique" au sein du SDIS 37, responsable d'un mal-être omniprésent dans les casernes tourangelles. Récemment, c'est un de leur compagnon qui a tenté de mettre fin à ses jours. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. "C'est fait pour dénoncer l'ensemble du management et de la gestion du SDIS depuis de nombreuses années, qui crée des tensions et du mal-être chez de trop nombreux collègues", explique Olivier Bossard, pompier et président d'Avenir Secours 37, CFE-CGC.

"Nous sommes au pied du mur"

Le président d'Avenir Secours 37 et les quatre autres syndicats (SPASDIS-CFTC-37, CFDT SDIS 37, CGT SDIS 37 et SASPP-PATS 37) espèrent éveiller sur la situation dans laquelle se trouve les pompiers. Surcharge de travail et sous-effectif vont de pair, "nous avons dénoncé le mal-être. Nous avons dénoncé la détresse des agents et maintenant nous y sommes. Nous sommes au pied du mur et ça suffit. Nous sommes un service public, nous avons besoin de moyens et nous avons dénoncé qu'il était insuffisant. Maintenant, qui est responsable ? Nous dénonçons le manque de confiance envers les élus du conseil départemental et notre direction, maintenant nos décideurs, la direction et notre gouvernance politique doit réagir."

L'intersyndicale demande l'ouverture d'une enquête impartiale pour établir d'où vient la cause et qui est responsable de ce mal-être.

Présents hier soir, pour manifester leur soutien au sapeur-pompier agressé, le président du conseil départemental Jean Gérard Paumier et la présidente du SDIS, Jocelyne Cochin, ont décidé avec la préfecture, et avec le bureau du SDIS, de diligenter une mission d'enquête sur ces problèmes dénoncés par les pompiers.

Un nouveau directeur du SDIS doit arriver au mois de juin.