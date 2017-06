Les sirènes vont retentir ce mardi à Cigogné (Indre et Loire) : exercice de sécurité civile avec la population

Un exercice de sécurité civile est organisé ce mardi matin à Cigogné (Indre et Loire), les sirènes vont retentir entre 9h et 9h30 et les habitants vont devoir se mettre à l'abris dans le cadre du plan "SEVESO II"

Un exercice de sécurité civile est organisé ce mardi matin au lieu-dit le Bouchet à Cigogné à proximité du dépôt de l’entreprise EPC, destiné au stockage d’explosifs civils utilisés pour les travaux publics, mines et carrières.

Dans le cadre de "Seveso II", les usines qui font partie de la directive européenne font l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI) en vue de la protection de la population, des biens et de l’environnement et d'exercices réguliers.

Au cours de l'exercice, la chaîne de l’alerte sera testée, la coordination des acteurs et la pertinence des différents plans aussi : plan d’opération interne (POI) de l’exploitant et PPI, et puis les autorités vont tester le fonctionnement du centre opérationnel départemental et la bonne remontée des informations.

Un exercice auquel va participer la population. Les sirènes d’alerte seront déclenchées par l’entreprise entre 9h00 et 9h30. Les habitants du périmètre du plan (rayon de 1 800 m autour du site) participeront à l’exercice en se mettant momentanément à l’abri et en se confinant. Les communes concernées sont : Cigogné, Sublaines et Bléré.

Par ailleurs, il n’y aura qu’une présence minimale des secours sur le site. Aucune restriction de circulation ne sera mise en place.