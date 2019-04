Les six préfets de la région prennent des arrêtés pour interdire un Teknival en Centre-Val de Loire

Les six préfets de la région Centre-Val de Loire prennent deux arrêtés pour interdire tout rassemblement de type rave party et teknival entre le 25 avril et le 7 mai 2019. La préfecture explique qu'il s'agit d'une mesure pour maintenir l'ordre et la tranquillité publics.

Orléans, France

Les six préfets de la région Centre-Val-de-Loire (Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Cher, Eure-et-Loir) tentent d'empêcher l'installation du Teknival 2019 sur leur territoire. Ils ont pris deux arrêtés pour s'opposer à l'installation illégale de cette rave-party, sachant qu'à ce jour, aucune déclaration préalable (comme l'exige la réglementation) n'a été déposée en préfecture. Il s'agit, explique la préfecture de région, de "maintenir l'ordre et la tranquillité publics".

Arrêtés valables du 25 avril au 7 mai 2019

Des arrêtés similaires avaient déjà été publiés en 2018, à la même période. Valables sur la période du 23 avril au 7 mai 2019, ces deux arrêtés portent sur les points suivants :

Interdiction de la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sur l'ensemble des réseaux routiers pour les véhicules qui transportent du matériel (sonorisation, sound-system, amplificateur) susceptible d'être utilisé pour une manifestation non-autorisée. La préfecture précise aussi que le matériel de sonorisation peut être saisi pour six mois maximum, en vue de sa confiscation par le tribunal .

. Interdiction des rassemblements festifs à caractère musical (rave-party, Teknival) autre que ceux légalement déclarés ou autorisés.

La préfecture de région, à Orléans, rappelle par ailleurs qu'en "cas de manifestation illicite, les organisateurs (...) peuvent être soumis à une contravention de plus de 1 500 euros". Une sanction qu'il sera toutefois difficile de mettre en place, puisque les organisateurs du Teknival sont toujours très compliqués à identifier. Les matériels de sonorisation pourraient également "être saisis pour une durée maximale de six mois".

Six morts à l'occasion du Teknival 2017, près de Tours

Enfin, le communiqué précise que "les participants du Teknival qui commettent diverses infractions peuvent également être sanctionnés : usage et trafic de stupéfiants, tapage nocturne, dégradation de biens, infractions routières et accidents de la route". En avril 2017, le Teknival avait causé la mort de six personnes (deux par overdose, et quatre autres dans un accident de la route causé par un homme de 22 ans qui rentrait de la rave-party et conduisait sous l'emprise du cannabis).