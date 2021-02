Les soeurs jumelles Denise et Simone viennent de fêter leur centenaire à l'EHPAD d'Evrecy

Ce mercredi 10 février, la salle de restauration de l'EHPAD Korian à Evrecy (Calvados) a des airs de fête. Denise et Simone, soeurs jumelles, célèbrent leurs 100 ans. Les deux femmes sont en pleine forme, et vaccinées contre le Covid-19 depuis quelques jours. Face à l'épidémie, elles relativisent.

Elles dorment dans des chambres voisines, et ce mercredi 10 février, elles sont assises côte à côte à table. Devant elles, une belle part de gâteau et une coupe de champagne. Ces soeurs jumelles, qui ne se quittent plus, fêtent leurs 100 ans à l'EHPAD d'Evrecy. Elles ont les yeux plein de malice, et de complicité. Malgré quelques problèmes d'audition, Denise et Simone sont en pleine forme, et on leur donnerait 20 ans de moins. Leurs filles et quelques résidents sont présents pour l'occasion.

"Quand on était jeunes, on pensait qu'avoir 100 ans c'était extraordinaire, mais aujourd'hui, on trouve ça normal. Le secret de la longévité ? Eh bien, nos parents étaient en bonne santé, on a toujours bien mangé, et on faisait beaucoup de natation", sourient les deux soeurs. Quand l'une commence une phrase, l'autre la termine, et vice-versa.

Les soeurs jumelles ont eu le droit à une belle décoration pour l'occasion. © Radio France - Léa Dubost

"Un événement comme celui-ci, c'est exceptionnel. Ce sont nos deux wonder woman", réagit Christophe Gilles, le directeur de la maison de retraite Korian Les Rives de l'Odon à Evrecy. Il souhaite continuer à célébrer les anniversaires dans son établissement, qui n'a recensé aucun cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie.

"Il faut se protéger"

"En général, nos résidents ont déjà connu des couvre-feux, des restrictions. Donc, ce qui les dérange, ce n'est pas forcément le masque, mais de ne pas voir leur famille. Ils sont vaccinés, maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus, tout en respectant les gestes barrières", explique-t-il.

Justement, Denise et Simone ont récemment reçu leur première injection contre le Covid-19, "et le rappel du vaccin, c'est demain, le 11 février. Ce n'est pas agréable, mais faut se protéger, c'est important. Et puis, s'il y a des masques, c'est qu'il y a une épidémie, point. Demain ça ira mieux et puis c'est tout", relativisent-elles.