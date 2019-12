Les soignants de l'hôpital Sainte-Marie manifestent devant l'établissement

Les soignants de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie de Nice sont en grève, ils se mobilisent ce vendredi matin devant l'établissement. Ils dénoncent un manque de moyens pour une prise en charge de qualité et des revalorisations de salaires.

Nice, France

"Des soignants épuisés, des patients en danger", "SOS la psychiatrie en détresse"... Des personnels de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie sont en grève à l'appel de la CGT et de l'UNSA. Une grève dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites.

Les salariés étaient une bonne vingtaine mobilisés devant l'hôpital tôt ce vendredi matin et jusqu'à 11h, ils ont fait brûler des palettes et ont brandi des pancartes pour alerter sur leurs conditions de travail difficiles.

Parmi les revendications, ils demandent un recrutement de personnels, la réouverture des négociations sur les primes, et une revalorisation des salaires.

Ils dénoncent les économies réalisées sur les frais de personnels, le non recrutement et le non remplacement des arrêts maladie soit "18 millions d'euros sur les allègements de charges sociales depuis 2017".

Le personnel de l'hôpital Sainte-Marie manifeste devant l'établissement © Radio France - Ange Delaval, de la CGT Sainte-Marie

Les personnels de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Marie en grève - Ange Delaval, CGT Santé

Les personnels de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie dénoncent leurs conditions de travail - Ange Delaval, de la CGT santé