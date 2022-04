Les soignants des EHPAD d'Issoudun à nouveau en grève pour demander plus de moyens

Une grève illimitée a démarré le 11 avril dernier dans les EHPAD Bel-Air et Les Reflets d'argent d'Issoudun. Les personnels sont à nouveau mobilisés pour dénoncer le manque de moyens et de personnel.

Une dénonciation qui dure depuis plusieurs mois. Déjà en février, une cinquantaine d'entre eux s'était mobilisée devant les deux établissements, mais depuis, rien n'a changé, selon Jean-Luc Thiais, secrétaire adjoint départementale SUD Santé.

Pour moi, c'est de la maltraitance organisée

Depuis des mois, et notamment la crise Covid, les soignants ont l'impression de ne pas avoir le temps ni les moyens de s'occuper correctement des résidents. Ils dénoncent également un oubli du rapport grand âge dans le cadre de la campagne présidentielle.

Le syndicaliste affirme que tous les personnels sont en grève, mais assignés au travail. "Depuis des mois, on tourne en effectif de service minimum, donc nous sommes tous appelés pour travailler". Ils indiquent donc leur grève par des autocollants sur leurs blouses, et en prévenant les familles des patients.

"C'est symbolique, mais on espère alerter l'ARS, et surtout le département, pour qu'ils nous allouent plus de moyens". Il espère aussi une mobilisation de toutes les organisations syndicales du département. "Nous sommes ne grève à Issoudun, mais c'est partout pareil."