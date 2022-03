Les soignants des EHPAD de l'hôpital de Libourne dénoncent de la "maltraitance"

Après les révélations sur les groupes d'EHPAD privés Orpéa et Korian, c'est au tour du personnel des établissements publics de Libourne de parler de "maltraitance" dans leur travail. Ils étaient en grève ce mercredi devant l'EHPAD la Belle-Isle, qui fait partie du centre hospitalier de Libourne, accompagnés de résidents et parfois de leurs familles. Une trentaine de personnes ont défilé tout au long de la matinée.

Ils sont 112 résidents à vivre dans cet établissement, dans des conditions que déplore le personnel : de 4 à 15 minutes par toilette, seulement deux changes par jour dans certains services par manque de temps, 7mn30 pour faire manger un résident, des couchers dès 14h par manque de personnel. Parfois les résidents ne sont pas levés pendant 48h.

Un mauvais accompagnement des résidents

Lucie est aide-soignante à l'EHPAD la Belle-Isle. Pour elle, ce manque d'effectifs a des conséquences sur l'accompagnement des résidents. "Je me souviens d'une femme qui est décédée. Elle revenait d'une hospitalisation. Elle avait souffert toute l'après-midi un dimanche, et gémissait. Je n'avais pas le temps de rester auprès d'elle, ni les autres. Bien sûr, on ne savait pas qu'elle vivait ses dernières heures, mais on aurait dû pouvoir être à ses côtés. Et n'on est pas Orpéa ou Korian, on est un établissement public".

La direction répond qu'il n'y a aucun poste vacant. Il y aurait même 14 employés de plus que ce qui est autorisé. Pour le reste, "ce sont des cas particuliers qui ont sans doute eu des échos parmi les soignants, répond Christian Soubie, directeur du centre hospitalier de Libourne. Nous ne sommes pas un établissement lucratif, nous sommes public, tout ce qui est mis en œuvre est dans l'intérêt de nos résidents".

De prochaines mobilisations sont prévues le 7 mars de 9h à 12h à l’EHPAD « le Barail des Jaïs » à St Denis de Pile et le 17 mars de 9h à 12h à l’EHPAD « Victor Schœlcher », hôpital Robert Boulin à Libourne.