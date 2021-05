Les soignants du service de réanimation manifestent devant l'hôpital du Mans

Suite à l'appel national du syndicat Force Ouvrière, une cinquantaine de soignants, infirmiers et médecins étaient en grève devant l'hôpital du Mans ce mardi 11 mai. Une grève visant à dénoncer la dégradation des conditions de travail en sein des services de réanimation depuis le début de la crise sanitaire. Une hausse de salaire et une augmentation d'effectif sont notamment réclamées par les manifestants.

Pour symboliser leur "ras-le-bol" les soignants ont tenu à s'allonger par terre sur le parking de l'hôpital. Plusieurs pancartes étaient visibles avec des slogans comme "sauve ta réa, un jour elle te sauvera" ou "métier formidable statut fort minable". Pour Marc Gandon syndicat FO au sein de l'hôpital du Mans, le problème relève avant tout d'un manque de reconnaissance de la part du gouvernement :

Au bout d'un an de pandémie, on s'aperçoit que nos collègues sont en train de craquer de partout que ce soit psychologiquement, mais aussi physiquement, et à un certain moment il va falloir que ça s'arrête, au risque de mettre en danger la population. Il y a un vrai manque de reconnaissance notamment en matériel, en argent, en nombre, en ouverture de lit, et aujourd'hui c'est plus qu'urgent