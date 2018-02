Les Bretons boivent plus que le reste des Français, les chiffres sont connus. Les jeudis soirs, les soirées étudiantes sont toujours autant alcoolisées. Et les dérapages nombreux ? Reportage à Quimper.

Quimper, France

C'était il y a quelques jours, à Quimper. Une jeune fille de 18 ans était conduite à l’hôpital dans un état grave, après avoir chuté de plusieurs mètres. Il avait 3g d'alcool par litre de sang.

Un accident isolé ? "Cela arrive, il faut bien avoir ses propres expériences pour savoir comment gérer par la suite", explique Titouan Roulé. Le président de l'association étudiante de la filière GEA de l'IUT de Quimper affirme tout de même que l'alcool "peut conduire à des situations dangereuses. Des personnes alcoolisées sont parfois laissées toutes seules. "

Toujours autant d'alcool le jeudi soir ? Ecoutez le reportage de Léo Rozé. Copier

On ne veut pas avoir affaire avec la police tous les jeudis - Gwenn Douguet, patron du Finnegans

En début d'année scolaire, des soirées étudiantes étaient organisées au Finnegans, à Quimper. Mais le patron, Gwenn Douguet, a décidé d'arrêter. "On rencontre plus de problèmes que d'habitude, plus de tapage nocture, de dégradations dans le pub."

Pour Gwenn, c'est du stress : " On ne veut pas avoir affaire à la police tous les jeudis." Alors, les grosses soirées, c'est fini. Mais le reste du temps, "les étudiants sont les bienvenues", précise le patron.

Prévention efficace ?

Pour lui, la prévention est primordiale. Il en fait au Finnegans, en contrôlant les cartes d'identité "et quand les personnes sont "fatiguées, on refuse de leur servir de l'alcool". Mais il ne peut pas lutter contre l'alcoolisation sur la voie publique : "ça, on ne peut pas y faire grand chose".

A Quimper, ces quatre derniers mois, près de 80 permis de conduire ont été retirés par les forces de l'ordre à des jeunes conducteurs, pour alcoolémie ou stupéfiants au volant.