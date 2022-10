Les soldats d'Epinal se préparent à partir au Niger pour une mission de 4 mois

Ce sont les enfants d'Epinal qui s'en vont défendre la France, selon les mots même du maire Patrick Nardin. Ce dernier a salué ce vendredi matin le départ à venir de 300 soldats du 1er régiment de tirailleurs d'Epinal. Dans une quinzaine de jours, ils s'envoleront pour le Niger afin d'y accomplir une mission de 4 mois, sur la rive ouest du fleuve Niger. "Nous devons sécuriser l'agriculture avant le début de la saison sèche, dans un pays en insécurité alimentaire", explique le colonel Thomas Lanusse-Cazalé, chef de corps du 1er régiment de tirailleur.

ⓘ Publicité

Lutter contre le djihadisme

En terrain délicat, ses hommes devront surveiller d'éventuels agissements djihadistes à proximité de leur zone d'affectation. Un espace repéré par le colonel il y a une quinzaine de jours. "C'est encore vert, mais la saison humide va se terminer. Et on va passer des semaines entières les pieds dans le sable", décrit celui qui compte également déjà 150 hommes en mission en Guyane, les 500 restants resteront dans la caserne spinalienne.

Des enjeux forts, et un sentiment "partagé entre appréhension et impatience" pour les soldats mobilisés. Y compris pour leurs proches, présents en nombre lors de la cérémonie. "C'est sa première opération extérieure, et on n'a pas d'enfant, je vais donc passer 4 mois seule", confie Charlotte, dont le fiancé fait partie des soldats retenus pour cette mission. Les épouses sont d'ailleurs nombreuses à se serrer les coudes dans ces moments-là. Le mari d'Anne est en Guyane en ce moment et rentrera après les fêtes de fin d'année. "C'est important de montrer qu'on n'est pas seule et qu'on peut amener de la convivialité entre nous", explique-t-elle.