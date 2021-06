Soldes en Moselle : "On attaque très fort dès le début", promet le directeur de Marques Avenue à Talange

Les soldes démarrent ce samedi en Moselle, quelques jours avant le reste de la France, pour s'aligner sur les dates pratiquées au Luxembourg. L'envie d'acheter est présente selon Jérôme Pinard, directeur de Marques Avenue à Talange, qui promet d'attaquer très fort sur les remises.

« On a hâte que les clients viennent faire de très bonnes affaires chez nous » témoigne Jérôme Pinard, qui gère ce centre de magasins d'usine, invité de France Bleu Lorraine ce vendredi. Cette période de soldes est très attendue par des commerçants qui ont besoin d'écouler leurs stocks, précise-t-il, après de longues semaines de fermeture : « On va attaquer très fort dès le début, avec des réductions allant de - 30% jusqu'à - 70% dès le début », annonce le directeur de Marques Avenue.

Envie de se faire plaisir

Le gérant observe une belle reprise de la demande chez les consommateurs, qui rattrapent le temps perdu : « Nos clients sont plus qu'au rendez-vous depuis la réouverture du 19 mai, ils achètent, ils se font plaisir, notamment grâce aux évènements et aux cérémonies qui peuvent reprendre, on observe une forte reprise des ventes sur le prêt-à-porter », explique Jérôme Pinard.

On s'attend à de belles performances dès demain - Jérôme Pinard

Pour lui, c'est une bonne chose que la Moselle ait pu s'aligner sur les dates de soldes du Luxembourg, même si les commerces auront peut-être bénéficié de moins de temps pour vendre leurs articles à plein tarif : « On a déjà dépassé nos objectifs sur le mois de mai, on s'attend à de belles performances dès demain », ajoute-t-il.

Pour accompagner cet état d'esprit positif, et pour éviter au maximum les files d'attente, le centre commercial a étendu ses horaires d'ouverture pour ce premier week-end de soldes. Marques Avenue Talange sera ouvert ce samedi de 10h à 20h, et dimanche de 10h à 19h. Il ouvrira également le dimanche 11 juillet de 10h à 19h.