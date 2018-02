C'est l'heure du bilan pour les soldes d'hiver qui viennent de s'achever ce mardi au terme de six semaines de rabais. Un bilan mitigé à Limoges car ces soldes ont été noyés dans une succession d'offres promotionnelles, et le mauvais temps n'a pas joué en faveur du commerce.

Limoges, France

Pour profiter des soldes d'hiver il fallait faire les boutiques jusqu'à mardi soir car c'est désormais l'heure du bilan. Dans les rues commerçantes du centre ville de Limoges beaucoup de promeneurs avouent ne pas avoir vraiment profiter de cette période. "J'ai attrapé froid, j'ai eu la grippe donc pas de soldes" explique cette limougeaude ou cette autre encore "Je n'avais pas envie de sortir". Les longues semaines de pluie et parfois la neige en ont visiblement découragé plus d'un, ce que reconnait aussi Alain Dougnac le nouveau président de l'association "Limoges commerces". "_Ces soldes ont été en demi teinte_" selon lui. Mais d'autres facteurs sont à prendre en compte.

Une période de rabais qui semble interminable

Certains commerçants ont toutefois le sourire comme Julie dans une boutique de prêt-à-porter féminin. "On a vendu des manteaux, des écharpes, des bonnets, et ça a bien marché" mais elle ajoute aussi que si les soldes ont été bons, ce sont surtout les ventes privées début janvier qui, pour elle ont bien fonctionné.

Le président de Limoges Commerces Alain Dougnac confirme : "Si on prend toute la période de promotions c'est à dire les soldes, les ventes privées, mais aussi le Black friday qui a très bien marché cette année , c'est vrai que le bilan est assez positif" et comme la plupart des commerçants il trouve la période de soldes trop longue. Le gouvernement veut on le rappelle la réduire à 4 semaines dés l'année prochaine