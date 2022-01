Les soldes d'hiver commencent tranquillement en Moselle

Comme chaque année, les soldes d'hiver ont débuté en Lorraine et en Moselle avec une semaine d'avance sur les autres départements. Mais cette année, la période post-fêtes de fin d'année est délicate, entre le Covid et une météo douce, pas forcément raccord avec les vêtements chauds d'hiver.

Les rayons semblent clairsemés ce lundi matin dans la boutique de chaussures de Benoît, rue Serpenoise à Metz. Les soldes d'hiver ne partent pas fort. "C'est plutôt calme", confie-t-il, tout en gardant le sourire. Parce que les soldes d'hiver, lancées une semaine plus tôt que le reste du pays pour s'aligner sur la Belgique et le Luxembourg, restent un moment très important, quelques jours seulement après les fêtes de fin d'année. "C'est le plus gros mois de l'année", explique-t-il. Pourtant, pour cette année 2022, plusieurs facteurs viennent jouer les trouble-fêtes.

La météo douce

Sur le papier, ces températures douces pour un début janvier semblent agréables. Pourtant, pas facile de vendre des vêtements chauds d'hiver lorsque le mercure passe les dix degrés au plus fort de la journée. "On croise les doigts, de toute façon on n'a pas le choix. Mais les chaussures fourrées notamment vont avoir du mal à partir, même si des familles qui vont partir au ski pendant les prochaines vacances scolaires pourraient en acheter."

L'épidémie de Covid-19

Évidemment, comme pendant les fêtes de fin d'année, l'épidémie de Covid a également un impact sur les soldes d'hiver. En pleine 5ème vague et déferlante Omicron, attirer du monde en magasin n'est pas chose facile. "C'est vrai que les clients viennent moins nous demander conseil, ils sont plus distants", confie Mégane, dans sa boutique de vêtements pour enfants de la ZAC d'Augny.

La fin des vacances

Pour d'autres, c'est surtout la reprise qui est responsable du calme ambiant. Comme le ressent Stéphanie, vendeuse de vêtements dans le centre de Metz. "Pour cette rentrée des classes, les clientes ont repris le travail, donc on ne s'attendait pas à une affluence immense", confie-t-elle. Même si elle garde espoir, tout comme Julie, dans son enseigne de la ZAC d'Augny : "Je pense que d'ici mercredi ou ce week-end, ça va bouger un peu plus", conclut-elle.