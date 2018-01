Les soldes démarrent avant tout le monde en Lorraine. Pour s'aligner sur le Luxembourg, qui les a débutés dès vendredi 29 décembre, les bonnes affaires ont commencé dès ce mardi 2 janvier dans les 4 départements lorrains. En Moselle, les ristournes sont déjà importantes: jusqu'à moins 70%. Commencer les soldes juste après les fêtes, ça demande quand même une bonne organisation des commerçants pour l'étiquetage. Mais pour les consommateurs, qui en profitent dans le prolongement des vacances, il n'y a que des avantages.

Se lancer avant les autres régions, ça reste très positif pour Isabelle Toufanie, la directrice du magasin le Printemps à Metz: "C'est un plus parce que ça nous permet de répondre à une concurrence régionale et d'éviter une fuite de nos clients, qu'ils restent dans notre zone de chalandise. On est sur 850.000 clients par an. Une journée comme aujourd'hui, on va être autour de 6 à 7.000 clients. Cela fait partie des journées les plus importantes en terme de flux. On attend beaucoup du fait que nous sommes en période de vacances scolaires. C'est une très bonne chose pendant les soldes. Plutôt que d'avoir les femmes le 1er jour, les messieurs avec madame le samedi et les enfants le mercredi, cette fois-ci, nous avons toute la famille réunie. Et dès aujourd'hui, nous avons pas mal de monde"

Ailleurs en France, les soldes débuteront le 10 janvier. En Lorraine, les soldes s'achèveront le 12 février.