Les sorties sont enfin autorisées pour les pensionnaires d'Ehpad dans le nord de la Côte-d'Or

Ce n'est pas encore le retour à la vie normale, mais à coup sûr cela fera un bien fou aux résidents des ehpads du nord de la Côte-d'Or. Le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or qui gère notamment les établissements de Semur-en-Auxois, Laignes et Moutiers-Saint-Jean donne le feu vert pour la sortie de ses résidents, et précise dans le communiqué suivant:

Ces sorties sont dorénavant autorisées dans le respect strict des gestes barrières. Pour les résidents non vaccinés ou présentant un schéma vaccinal incomplet la Direction recommande néanmoins de les limiter autant que possible.

Il n’est pas préconisé de réaliser systématiquement un test RT-PCR au retour en établissement, sauf en cas de contact à risque avéré pendant la sortie. En revanche, une surveillance renforcée de l’apparition de symptômes évocateurs du virus chez le résident pourra être mise en place.

La fin des "parloirs" dans les salles communes

Les mesures d’encadrement des visites sont assouplies. Les résidents sont de nouveau autorisés à recevoir leurs visiteurs, sur rendez-vous, en chambre dans le respect strict des gestes barrières. Les plages de visites sont élargies à 1 heure (contre 30 minutes précédemment), du lundi au dimanche inclus, tous les après-midis. Le nombre de visiteurs en simultané autorisés par résident est limitée à 2.

Le visiteur déclare sur l’honneur :

- ne pas avoir de température supérieure à 38° ni de signe infectieux ou évocateur de Covid-19.

- ne pas avoir séjourné à l’étranger dans les 14 jours précédant la visite, ni contact à risque avec une personne ayant séjourné à l’étranger dans les 14 jours précédant la visite.

Le visiteur s’engage lors de sa visite à : - réaliser une friction des mains à l’entrée et à la sortie avec une solution hydro-alcoolique. - renseigner le registre des entrées et des sorties. - respecter les circuits de circulation mis en place (l’accès aux espaces communs intérieurs et aux chambres des autres résidents étant strictement interdit). - porter un masque (non fourni) et ne le retirer sous aucun prétexte. - respecter strictement la distanciation physique. - respecter strictement les gestes barrières. - respecter le temps de visite imparti.