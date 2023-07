Les South Winners appellent les "jeunes Marseillais" à faire preuve "de sagesse et de retenue"

C'est l'un des deux principaux groupes de supporters de l'OM, et sa voix porte. Les South Winners 1987 appellent ce samedi les "jeunes Marseillais" à faire preuve "de sagesse et de retenue" après une nuit d'émeutes et de destructions qui "divisent" la deuxième ville de France.

ⓘ Publicité

"En agissant de la sorte, vous salissez la mémoire" de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier, et "vous divisez également notre ville qui incarne un pluralisme cosmopolite unique qui nous unit tous", écrit le groupe dans un communiqué intitulé "appel au calme"

"En agissant de la sorte, vous salissez la mémoire" de Nahel

"Nous condamnons donc avec fermeté ces actes de vandalisme. Nous entendons votre colère mais nous vous implorons de la maîtriser et de la canaliser", poursuivent ces supporters de l'OM, craignant que ces émeutes, qui ont conduit à l'interpellation d'une centaine de personnes dans la nuit de vendredi à samedi ne donnent "du grain à moudre à tous les vautours des extrêmes".

Pour la nuit de samedi à dimanche, des renforts CRS, l'engagement de véhicules blindés et d'hélicoptères supplémentaires sont attendus à Marseille où toute manifestation est interdite.