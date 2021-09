Les soutiens d'un jeune guinéen se mobilisent de nouveau pour qu'il soit naturalisé, après un acte de bravoure

Il avait sauvé une femme d'une mort certaine en janvier 2019, à Autrans. Un jeune demandeur d'asile s'est vu pourtant refuser sa demande de naturalisation cet été et ses soutiens se remobilisent pour que la situation de Mamoud Diallo, 23 ans, soit régularisée.

Mamoud Diallo et Dominique Daumin, l'un de ses soutiens, dans les locaux de France Bleu Isère

C'était en janvier 2019 à Autrans, Mamoud Diallo, jeune demandeur d'asile de 21 ans, travaille à la cuisine de l'Afrat, une association basée sur le plateau du Vercors. Le cuisinier, en pleine crise de schizophrénie, veut poignarder une employée. Le jeune demandeur d'asile met ses autres collègues a l'abri, calme l'agresseur et sauve la jeune femme, blessée, d'une mort certaine.

Sous la protection subsidiaire de la France

Un acte de bravoure que relève le gendarme chargé de l'enquête, tandis que le maire d'Autrans qui appuie sa demande de naturalisation, lui remet la médaille de la ville. Finalement, le jeune homme est placé sous protection subsidiaire de la France jusqu'en mai 2023.

Deux poids, deux mesures

"On ne comprend pas" regrette Dominique Daumin, l'un de ses soutiens. "En 2015, le malien qui avait caché les otages de l'Hypercacher, lors de l'attaque du terroriste, a été naturalisé. En 2018, un autre jeune sans-papier qui avait sauvé un enfant en escaladant, à mains nues, la façade d'un immeuble, a lui aussi été naturalisé pour acte de bravoure. La scène avait été filmée et avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mamoud aussi a fait un acte de bravoure, mais malheureusement pour lui, si je peux dire, cela n'a pas été filmé."

Dominique Daumin ne comprend pas pourquoi les promesses faites à Mamoud Diallo n'ont pas été tenues Copier

Dominique Daumin rappelle que les médias avaient pourtant raconté l'histoire de Mamoud et que le ministre de l'Intérieur de l'époque Christophe Castaner s'était engagé à ce que sa situation s'arrange. "Certes, Mamoud est sous la protection subsidiaire de la France jusqu'en mai 2023" reconnait Dominique Daumin "car dans son pays, la Guinée, il est menacé de mort. Mais pour autant, sa naturalisation lui a été refusée cet été."

Mamoud Diallo et Dominique Daumin, qui est un peu comme un père adoptif pour lui © Radio France - Véronique Pueyo

Sa demande de naturalisation a été refusée

Le motif ? Son acte de naissance était un faux, selon l'Ofpra. Depuis, il a produit un document en bonne et due forme, mais trop tard. D'autre part, on lui a reproché d'être rentré illégalement sur le territoire français en 2018, alors qu'ensuite il avait obtenu rapidement le statut de demandeur d'asile. Le jeune guinéen de 23 ans, aujourd'hui, ne comprend pas. "Depuis que je suis en France, je travaille, je n'attends pas les aides sociales. Je cotise. En ce moment, je fais une formation de plaquiste en alternance. J'aime bien. Je prends de cours de français. Je veux faire ma vie ici. "

Ecoutez le témoignage de Mamoud Diallo Copier

Dominique Daumin, qui vit à Villard-de-Lans, avait été ému par son histoire, après l'avoir entendue, en 2019, sur France Bleu Isère. Il l'avait rencontré et avec son épouse, ils l'avaient hébergé durant 5 mois. Mamoud, qui habite désormais Grenoble, l'appelle Papi.

Mamoud mérite d'être français - Dominique Daumin

"C'est un garçon super ! Discret, qui ne se met pas en avant. Il fait tout pour s'intégrer. Ce serait tout à l'honneur des autorités françaises de le naturaliser. On est prêt à prendre un avocat, mais on ne voudrait pas en arriver jusque là. On voudrait que cela s'arrange."

Mamoud Diallo pourra refaire une demande de naturalisation après mai 2023. Mais lui et ses soutiens voudraient régulariser sa situation avant, au nom de son acte de bravoure. "_C'est une question d'égalité_. L'égalité, Mamoud a appris ce que c'était en étudiant l'histoire de la France, il sait que c'est une de nos valeurs fondamentales."