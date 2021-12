Les souvenirs de Mgr de Kerimel, en partance pour Toulouse après 17 ans à la tête du diocèse Grenoble-Vienne

"Je me disais : il y a toujours un risque de bouger, mais à 68 ans, je ne m'y attendais plus !". C'est avec humour que Monseigneur Guy de Kerimel souhaite faire ses adieux aux catholiques de son diocèse. Un humour qui cache forcément beaucoup d'émotion. "L'annonce officielle a été un choc pour certains, qui ne s'y attendaient vraiment pas. Il y a eu quelques larmes, beaucoup de réactions, de mercis." Son lien avec les Chartreux, les jeunes de l'église Saint-Joseph... En 17 ans, il a accumulé beaucoup de souvenirs. "Il y a les pèlerinages à la Salette, le grand rassemblement à Alpexpo en 2013 où nous étions 10.000, il y a des tas de rencontres, les visites de paroisses, les marches en montagne... Quand on a fait les assises des jeunes en 2019 et que je leur ai confié l'église Saint-Joseph, que j'ai vu comment cette communauté a commencé à rayonner, se déployer, ça a été une très grande joie."

"Je n'aurais jamais imaginé, comme évêque, avoir de si grandes joies", confie-t-il. Monseigneur de Kerimel donnera sa dernière messe à Grenoble le dimanche 23 janvier, avant de se rendre à Toulouse. Pour l'instant, on ne connaît pas le nom de son successeur à la tête du diocèse Grenoble-Vienne, sa nomination peut prendre plusieurs mois.