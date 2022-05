Les spectateurs poitevins boudent le cinéma d'auteur

L'une des plus grandes fêtes du cinéma, le 75ème festival de Cannes, a débuté mardi 16 mai sans restrictions sanitaires depuis deux ans, mais dans un contexte particulier : une baisse notable de fréquentation des salles obscures. Au mois d'avril, les entrées diminuent de 23% par rapport à l'année de référence, avril 2019 selon les dernières données du CNC (Centre National du cinéma et de l'image animée). Surtout pour les cinémas d'art et d'essai.

Crise profonde

"On enregistre 40% d'entrée en moins depuis janvier" triste constat de Marjorie Dangel, la directrice du Dietrich, à Poitiers, "c'est directement lié à la crise sanitaire qui a accéléré entre autres _la concurrence des plateformes_". Les abonnements ont effectivement grimpé récemment, et pendant les confinements selon une étude dévoilée lundi 16 mai.

"Les jeunes vont encore au cinéma"

Si l'inquiétude monte, on est encore loin de la dernière séance au cinéma CGR Castille de Poitiers. Son directeur, Antoine Chevet, relativise la baisse, "seulement 5%, plus faible que le niveau national. C'est assez classique dans les cinémas de centre-ville". Mais il constate que certaines personnes ne reviennent pas depuis la réouverture des salles "On pourrait penser l'inverse mais c'est le public le plus âgé qui a le plus de mal à revenir en salle. Paradoxalement, les jeunes on les voit beaucoup au cinéma" souligne le gérant.