Les spiritueux sans alcool débarquent en Côte-d'Or

Christophe Le Mesnil, patron du bar de nuit le Melkior à Dijon est l'invité du 6/9 de France Bleu Bourgogne pour parler des spiritueux sans alcool et de la consommation des fêtards dijonnais.

Ces cocktails sans alcool que vous proposez à partir de cette semaine, c'est un coup de pub ou une vraie tendance ?

Non, c'est vraie tendance depuis déjà plusieurs années. La différence avec ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un substitut d'alcool donc ça permet d'avoir les saveurs de l'alcool, les repères d'un cocktail bien connu, par exemple le Mojito, sans avoir les méfaits de l'alcool.

Qui seront les clients attirés par ce genre de cocktails ?

Je ne pense pas que c'est uniquement les gens qui désirent faire une soirée sans alcool, l'idée c'est plutôt de proposer une alternative à un moment où on s'arrête parce qu'on doit prendre le volant par exemple. Et bien là, c'est un substitut qu'il est possible de prendre pour arrêter sa consommation d'alcool.

Et ça coûte combien ?

Alors forcément, ça a un coût. Pour deux raisons. D'abord, pour avoir les saveurs propres de ces produits là, on est obligés d'en mettre un peu plus que dans un alcool normal. Et puis après, on part d'une base, d'une boisson, d'un spiritueux alcoolisé où on retire l'alcool. Donc on a une étape de plus. Donc effectivement, on est sur un tarif qui est équivalent à un spiritueux haut de gamme. On est sur un coût aux alentours de 30 € pour une bouteille avec laquelle on va faire quatorze cocktails alors que sur une bouteille normale, on va en faire 17. Donc on est sur un coût un peu plus important.

Est-ce que c'est une manière aussi de répondre aux problèmes de violences sur la place de la République ?

Il se trouve que l'idée, c'était effectivement de démontrer ce que les débits de boisson faisaient en terme de prévention. C'est pour ça qu'on a décidé de communiquer sur ça. Mais effectivement, de toute façon, je crois que la société aujourd'hui attend des établissements comme le nôtre aussi, qu'on prenne notre part et on va dans le bon sens.