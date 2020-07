Les deux légendes sportives, Marie-José Pérec et Richard Dacoury était au Puy-en-Velay ce mardi. Ils ont eu le droit à une visite en avant-première du stade Massot rénové.

Les sportifs Marie-José Pérec et Richard Dacoury en visite au stade Massot du Puy-en-Velay

Marie-José Pérec et Laurent Wauquier en visite au stade Massot du Puy-en-Velay, ce mardi.

Après deux ans de travaux, le stade Massot est comme neuf. A cette occasion, les légendes de l'athlétisme et du basket français, Marie-José Pérec et Richard Dacoury ont eu le droit, ce mardi à une visite en avant-première et avant même l'inauguration du lieu. Une visite dirigée par le président de la région, Laurent Wauquier.

" Nous avons une région sportive où l'on prône le sport, alors recevoir ces sportifs est une vraie fierté" , assure Laurent Wauquier qui mène les deux sportifs et les curieux au pas de course. Après avoir observé la toute nouvelle salle de boxe du complexe, l'observation de la tribune pouvant désormais accueillir 2188 personnes, le groupe de visiteurs s'arrêtent pour une petite séance d'athlétisme. C'est la triple championne olympique, Marie-José Pérec qui mène l'entraînement. Même Laurent Wauquier trempe le maillot.

Marie-José Pérec et Laurent Wauquier en visite au stade Massot du Puy-en-Velay, ce mardi © Radio France - Virginie Vandeville

Il faut donner envie aux jeunes de faire du sport

"Il y a tout ce qu'il faut ici. On a des choses à faire avec les athlètes. Il nous faut attirer les jeunes pour leur donner envie de pratiquer, de s'épanouir dans le sport. Pour moi, le sport c'est l'école de la vie. On partage, c'est la joie, le bonheur et c'est bon pour la santé", explique Marie-José Pérec. La sportive ainsi que Richard Dacoury ont fait une halte au Puy-en-Velay dans le cadre des " Etoiles du sport", un programme d'accompagnement. Il permet depuis 18 ans de promouvoir les valeurs du sport.

à lire aussi Les joueurs du Puy Foot 43 feront leur rentrée au stade Massot le 6 juillet

Un stade mis aux normes

La présence de ces stars permet de mettre en avant la fin du chantier du stade Massot. La région a financé la rénovation à hauteur de 80 % sur les 3 millions d'investissements. " Dans la région, on a essayé de tirer vers le haut et de mettre à niveau petit à petit tous les équipements. Au Puy, notre choix s'est porté sur le stade Massot, un stade mythique qui forge l'identité de la ville", précise Laurent Wauquier.

La nouvelle tribune du stade Massot au Puy-en-Velay. © Radio France - Virginie Vandeville

"Ce stade en avait vraiment besoin. Il fallait le mettre aux normes", ajoute le maire de la ville, Michel Chapuis. Ainsi, la tribune a été repensée par exemple. La toiture a été rénovée et des protections vitrées ont été installées pour empêcher les courants d'airs. De plus 20 places sur les 2188 disponibles sont destinées aux personnes en mobilité réduite. Enfin, le lieu dispose désormais d'un club house, des sanitaires et une salle de presse.

Le Grand Massot se voit également doté d'une nouvelle sono, un écran géant ou encore un mur d'escalade flambant neuf. Un stade qui peut recevoir désormais convenablement le public mais aussi "être à la hauteur des associations sportives et des habitants".