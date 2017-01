Les stars du handball français à Reims les 7 et 8 avril prochains

Sur le parquet du complexe René Tys à Reims les 7 et 8 avril prochains, il n'y aura pas moins de 19 joueurs qui disputent actuellement le Mondial de handball en France, dont 10 joueurs de l'équipe de France de handball. Autrement dit le gratin, pour tenter de booster la discipline dans la Marne.

Si vous êtes amoureux de handball dans la région, les dates ont peut-être déjà été cochées sur le calendrier... mais on connait désormais les affiches des demi finales de la coupe de la Ligue de handball qui se jouera à Reims les 7 et 8 avril 2017 : Dunkerque-Nantes et Saint Raphaël-PSG. L'occasion de voir entre autres, Nikola et Luka Karabatic ou encore Thierry Omeyer, les joueurs de l'équipe de France de handball ! "On a 19 joueurs qui vont jouer à Reims en avril qui sont actuellement au championnat du monde", souligne Philippe Bernat-Salles, le président de la Ligue nationale de handball.

4 clubs et tous les grands noms du handball français

Et en cas de victoire des Experts au Mondial de Handball ? "Pourquoi pas une belle surprise avec une médaille de champions du monde française et dans ce cas là on aura à Reims une dizaine de joueurs sur le parquet médaillés mondiaux", s'enthousiasme Philippe Bernat-Salles. Mais il faudra faire avec un nombre de places réduites puisque le complexe René Tys ne pourra pas contenir plus de 2800 places. Et pour Benjamin Afgour, originaire de Rethel dans les Ardennes et qui évolue dans le club de Dunkerque depuis 9 ans, c'est un match presque à domicile. "Je veux prouver aussi aux gens qui en doutent que c'est pas parce qu'on fait partie d'une région un peu rurale qu'on ne peut pas y arriver...", explique Benjamin Afgour.

Cet événement doit permettre de promouvoir le handball dans la Marne, qui ne compte que 2000 licenciés, 15 clubs, et aucun club professionnel. Le comité de handball de la Marne promet déjà de réserver des places pour les clubs marnais. La billetterie doit ouvrir au plus tard le lundi 30 janvier.