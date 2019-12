Les station de ski du Vercors drômois manquent de neige

Col de Rousset, Saint-Agnan-en-Vercors, France

Au pied des pistes du Col de Rousset, Marc Oboussier, le responsable des stations de ski du Vercors drômois l'admet : "les conditions ne sont pas idéales". Il pleut, il n'a pas neigé depuis lundi 23 décembre, et la station est complètement vide. "Pour l'instant, c'est un peu l'attente, expliqueMarc Oboussier, on a des canons à neige qui sont prêts pour les jardins d'enfants. Alors on espère qu'avec l'anticyclone qui arrive les nuits seront fraîches."

A l'espace nordique d'Herbouilly, c'est mieux. Il y a un peu plus de neige, et quelques personnes ont chaussé leurs skis de fond. Arnaud travaille à la station : "J'ai l'impression qu'il y a du monde sur le Vercors, dans les gîtes, je pense que dès que le temps sera meilleur les gens viendront skier. Mais c'est vrai qu'au mois de novembre, quand il est tombé 50 cm de neige, on se voyait mieux partir."

Les stations du Vercors drômois espèrent pouvoir ouvrir toutes leurs pistes à la mi-janvier.