Les stations de ski du Gard et de la Lozère ouvrent leur portes

Les Lozériens et Gardois attendaient avec impatience de pouvoir glisser en ski, luge, snowboard, ou encore se promener en raquettes. Depuis le début de la semaine il est possible de profiter des pistes enneigées des stations gardoise et lozèrienne.

Mont Lozère, Le Pont-de-Montvert, France

La station du Mont Aigoual, située à plus de 1500 mètres, a bénéficié d'un fort enneigement (+ de 50 centimètres). Elle est ouverte et bien ouverte sur 25 km de pistes nordiques, et surtout le domaine de ski alpin. En Lozère c’est pareil. Toutes les stations sont ouvertes. Avec 300 km de pistes balisées, la Lozère s'affirme comme une terre de prédilection pour la pratique du ski nordique durant la saison d'hiver. Sept stations proposent des activités pour tous, entre détente et sensations fortes.

Laubert - Plateau du Roy (1.200 m - 1.450 m)

Le site de la station de ski Laubert - Charpal s'étend au sud de La Margeride, sur le plateau du Palais du Roy depuis le village de Laubert jusqu'aux rives du lac de Charpal. Une plongée au coeur de paysages majestueux enneigés que vous n'oublierez pas. Le domaine nordique, à dimension familiale et authentique, propose deux secteurs reliés par un itinéraire de six kilomètres, pour le ski de fond. Six pistes (vert, bleu, rouge et noir), plus une variante pour un total de 31 km, sont ouvertes en priorité sur le site de Charpal. Les trois pistes du secteur de Laubert (bleu, rouge et noir) totalisant 25km ne sont ouvertes que lorsque l'enneigement est de qualité. Pour les raquettes à neige, quatre pistes de deux à sept kilomètres sont proposées sur le site Charpal.

© Radio France - SAID MAKHLOUFI

Le Mas de la Barque (1 340 m - 1 650 m)

Située près de Villefort au nord, ou de Génolhac au sud, au pied du pic Cassini (1.680 m), la station du Mas de la Barque est consacrée aux activités de nature et d'écotourisme. Au cœur du parc national des Cévennes, vous vous laisserez charmer par son accueil authentique. Ski de fond : 27,8 km ; raquettes : 19,8 km. Au cœur d’un vaste massif forestier de hêtres et d’épicéas, la station de pleine nature des Bouviers est un haut lieu de randonnées sous toutes ses formes. L’hiver, la station se transforme en domaine skiable et propose, à 1.400m d'altitude, de 30 à 50 km de pistes de ski de fond entretenues, sans gros dénivelé, ainsi que deux pistes vertes, une bleue, une rouge, une noire, une piste de ski cross, deux pistes de raquettes, un espace enfants avec luge ou baby traîneau pour les 3-7 ans.

Mont Lozère Le Bleymard (1 400 m - 1 702 m)

© Radio France - SAID MAKHLOUFI

Paradis naturel enneigé au cœur du Parc national des Cévennes, la station du Bleymard-Mont Lozère est située à 7 km du Bleymard, en direction du Finiels, point culminant du Mont-Lozère (1.702 m). Elle est la seule station de ski alpin lozérienne, avec sept pistes dédiées aux skieurs et surfeurs de tous niveaux. Le Bleymard est un paradis pour les inconditionnels de nature préservée au cœur du parc national des Cévennes.

Ski alpin : 7 pistes (2 vertes, 1 bleue, 3 rouges, 1 noire et 5 remontées mécaniques). Ski de fond : 5 pistes (1 verte, 2 bleues et 2 rouges), 2 pistes de raquettes, piste de luge. Sur place : 3 hôtels de la station, gîtes, location matériel (skis, surf, fond, luges...), salles hors sac, restauration, école de ski.

Nasbinals (1 230 m - 1 350 m)

Station familiale, le Fer à cheval est idéale pour la pratique des sports alpins et nordiques. La station fait partie de l'Espace Nordique Aubrac, labellisé Nordique France, comprenant Aubrac, Brameloup, Laguiole et Saint-Urcize, sur plus de 250 km de pistes. Ski alpin : 3 pistes ; ski de fond : 35 km ; raquettes.

Bonnecombe (1 350 m - 1 450 m)

Point de départ des pistes de l'Espace Nordique Aubrac Sud (plus de 250 km de tracés), le Col de Bonnecombe culmine à 1.469 m. La station invite les débutants à s'initier aux sports nordiques en toute sécurité. Quant aux plus sportifs, ils apprécieront les superbes panoramas des pistes forestières de Baronte et les pâturages qui dominent le Lot et les Causses. Ski de fond : 40 km - 4 pistes ; raquettes : 6 km.

Le Domaine des Bouviers (1 418 m - 1 485 m)

À une altitude moyenne de 1.400 m au cœur des forêts de hêtres et d'épicéas, La Baraque des Bouviers propose à la fois des pistes pour les promeneurs et les sportifs chevronnés qui vous permettront de découvrir l'immensité d'une nature préservée. Ski de fond : 31,7 km ; raquettes : 2 pistes.