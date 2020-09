Les stations de ski se veulent rassurantes pour cet hiver : le protocole sanitaire est déjà en place

La période de réservation des séjours au ski a commencé. Cette année ne ressemble à aucune autre en raison de crise sanitaire et les stations tiennent déjà à rassurer les futurs clients. L'organisme de promotion du ski et de la montagne publie un parcours clients clair et rassurant.

Il faut dire aux skieurs qu'ils peuvent venir en toute sécurité. On met tout en place pour les accueillir sereinement et de façon responsable - Jean Marc Silva, président de France Montagnes

Le protocole est assez simple et classique : ça sera port du masque obligatoire, dans les navettes, chez le loueur de matériel, pendant les rassemblements avant les cours de ski. Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition dans tous les espaces clos communs de votre station, dans les bâtiments publics, à l'office du tourisme par exemple.

Les lieux les plus problématiques finalement, seront surement les télécabines, quand on est serré les uns contre les autres. "Il faudra juste être vigilant" dit Jean Marc Silva, directeur de France Montagnes.

Rassurez vous : on ne skiera pas que un jour sur deux cet hiver ! Jean Marc Silva Copier