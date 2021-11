Les stations des Pyrénées confiantes à un mois de leur réouverture pour la saison de ski

Les stations des Pyrénées se préparent à l'ouverture de la saison de ski prévue pour décembre. Le nombre de réservations est déjà haut, grâce à la promesse du gouvernement de faire redémarrer les remontées mécaniques, et de n'instaurer le pass sanitaire qu'en cas de contaminations trop élevées.

Les skieurs seront-ils de retour dans les stations des Pyrénées après une année blanche sans pistes à cause de la pandémie de covid ? Les directeurs et gérants de station constatent que l'envie de retourner skier est là, avec un boum des réservations depuis l'annonce de l'ouverture des stations. Le 30 septembre dernier, le gouvernement promettait la réouverture des remontées mécaniques après une année blanche et des stations désertées lors de la saison 2020-2021.

Promesses et mesures du gouvernement

La tenue d'une saison normale reste tout de même conditionnée au port du masque dans les files d'attente, les télésièges et les cabines des téléphériques, mais aussi et surtout à l'instauration d'un pass sanitaire si le taux d'incidence national en France venait à dépasser les 200 cas de covid pour 100 000 habitants. Des annonces qui avaient conforté les acteurs de la montagne sur l'ouverture certaine des stations cet hiver. Les stations des Pyrénées avaient donc annoncé ouvrir leur station à la mi-décembre, ou même dès le début du mois si l'enneigement le permettait.

Depuis les réservations vont bon train selon les gérants de station comme l'explique Olivier Grosclaude, directeur de l'Etablissement Public des Stations d'Altitude dans les Pyrénées-Atlantiques : "il y a eu un coup de boost au départ. Là maintenant ça s'est un peu calmé, c'est vrai qu'on voit que l'épidémie de covid progresse donc ça ralentit peut-être un petit peu les ardeurs de nos clients, qui dès l'annonce officielle que les stations seraient ouvertes cet hiver sont arrivés en masse. Aujourd'hui ça s'est tassé mais on pense qu'avec l'arrivée des températures un peu fraîches et des premières neiges ça va repartir".

Les stations parient sur des nouveautés pour le retour des skieurs

Les Français vont donc pouvoir retrouver les stations après deux ans sans avoir skié. Une période blanche dont certains ont profité pour proposer des nouveautés aux clients. Guillaume Roger, directeur opérationnel de N'PY, qui regroupe plusieurs stations en Béarn et en Bigorre, fait état de l'ouverture de nouvelles activités. "On a pas mal réfléchi à la possibilité d'offrir tout un tas d'activités, de choses qu'on peut faire en dehors du ski ou sur les pistes de ski mais sans les skis, bref il va y avoir pas de choses qui vont changer sur les stations cette saison".

Cette année il faudra aussi prendre en compte les craintes des clients qui peuvent avoir peur de retour de mesures très strictes, de fermeture des stations ou de reconfinement. "On a mis en place tout un tas de conditions pour rassurer les clients sur réservations" explique Guillaume Roger. "Avec annulations à J-1 sans frais supplémentaires, tous les forfaits seront reportables à l'année d'après s'il y a un problème de confinement ou quoi que ce soit donc les gens sont rassurés".