Après deux ans et demi de batailles, le ministère de la Transition écologique a annoncé la bonne nouvelle. Les prévisions météo montagne et risques d'avalanche vont continuer à être établies au plus près des reliefs de Haute-Savoie et Savoie, à Chamonix et Bourg-Saint-Maurice.

L'horizon s'éclaircit dans les Alpes: Météo-France reste à Chamonix et Bourg-Saint-Maurice

Après deux ans et demi d’inquiétude, d’incertitude et de mobilisation des élus et populations montagnardes, la bonne nouvelle est tombée.

Les Centres Météo-France de Chamonix, et Bourg-Saint-Maurice, mais aussi celui de Briançon dans les Hautes-Alpes ne vont pas fermés. C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière aux intéressés le Ministère de la transition écologique de Barbara Pompili.

Dans le Plan d’économie demandé par le gouvernement début 2018, et les 500 suppressions de postes annoncées d’ici 2022, les missions des stations de haute-montagne de Chamonix, et Bourg Saint-Maurice devaient être regroupées sur Grenoble et Lyon.

Au final, les stations de Chamonix, et Bourg-Saint-Maurice conservent toutes leurs missions de prévisions météo montagne, de nivologie, c'est à dire risques d'avalanches, et de prévisions sur routes et autoroutes.