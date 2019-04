Contraception : les Stéphanoises de moins en moins fan de la pillule

La pilule contraceptive n'est plus automatique. Les jeunes femmes sont de plus en plus nombreuses à refuser de prendre ce contraceptif à base d'hormones. À l'occasion de la sortie de "Marre de souffrir pour ma contraception" de Sabrina Debusquat France Bleu est allée à la rencontre des Stéphanoises.

Les jeunes femmes tournent de plus en plus le dos à la pilule et aux méthodes de contraception hormonales

Saint-Étienne, France

"C'est quand même une libération de ne plus avoir à penser tous les soirs à cette petite chose", se réjouit Elodie, une étudiante stéphanoise. Il y a bientôt un an, elle a choisi d'arrêter la pilule contraceptive. "J'en avais marre, j'avais l'impression qu'il y avait des effets secondaires, par exemple la baisse de libido et une déprime intense. C'est le genre de choses qu'on remarque dès qu'on arrête", analyse la jeune femme.

À la place, elle envisage de se faire poser un stérilet au cuivre, une contraception qui ne repose pas sur des hormones mais agit sur les spermatozoïdes. Une méthode de plus en plus prisée par les femmes. En 2010 elles étaient un peu moins de 19% à avoir recours au stérilet, elles sont désormais 25%. Sur la même période, la pilule contraceptive est passée d'environ 41% à 33%.

Au Planning Familial de Saint-Étienne, Carole Bardotti a pu constater ce changement. "Chaque année on fait environ 900 ordonnances pour une première pilule. Ce chiffre n'a pas baissé, il a même un peu augmenté, détaille la conseillère en poste depuis vingt ans. En revanche on constate une diminution trois mois plus tard des renouvellements de ces ordonnances pour poursuivre la prise. Environ une sur trois arrête."

Reprendre la main sur sa contraception

Dans les rues de Saint-Étienne, elles sont nombreuses à avoir dû abandonner la pilule contraceptive à cause des effets secondaires. "J'ai changé trois fois de pilules mais _à chaque fois c'est maux de tête, vertiges, dépression_. Au bout d'un moment j'en ai marre. Donc j'arrête, regrette Elsa, étudiante. Je vais peut-être tenter une dernière pilule et si je vois que ça ne fonctionne pas, peut-être le stérilet".

Mais pour Valentine, jeune designer, le stérilet n'est pas la solution miracle non plus. "L'une de mes meilleures amies s'est fait poser un stérilet et ça s'est très mal passé, confie-t-elle. _Elle s'est évanouie de douleur_, il a fallu lui retirer en urgence tellement elle en avait mal. Et cette expérience, qui a été la plus grande douleur de sa vie, l'a beaucoup refroidie".

"Toutes _les méthodes sont imparfaites, on va au moins pire_, explique-t-on au Planning Familial. Les effets secondaires ne sont pas dans la tête, on va toujours prendre le temps de discuter avec les jeunes filles des effets pour trouver ensemble ce qui pourrait être mieux. Mais la contraception a ses limites, c'est sûr". Alice, la vingtaine, a elle pris une décision radicale : "Je ne prends plus rien et je ne veux plus rien prendre. Mes effets secondaires étaient légers, mais je me rendais bien compte que ce n'était pas naturel".

Mais pour Carole Bardotti, en dépit de ces effets indésirables, la pilule reste le moyen de contraception le plus sûr. "C'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans les entretiens, la volonté d'une contraception sans hormones, « parce que les hormones c'est pas bon », détaille-t-elle. Mais rouler au diesel c'est pas bon, manger des quantités de nutella c'est pas bon ! S'envoyer en l'air sans moyen de contraception c'est pas très bon non plus. À partir du moment où on décide d'avoir une vie sexuelle il faut faire des choix et voir ce qui est le moins pire pour soi. Les méthodes naturelles ont leur limites, le préservatif n'est pas infaillible...la pilule a fait ses preuves, c'est un moyen de contraception qui fonctionne quand il est bien pris".

La parole de ces patientes qui rejettent la contraception se fait de plus en plus entendre. En septembre 2017 la journaliste indépendante Sabrina Debusquat publiait J'arrête la pilule, un ouvrage d'investigation autour du comprimé. Elle publie en ce début du mois d'avril 2019 Marre de souffrir pour ma contraception. Sur internet, elle a également lancé le hashtag #PayeTaContraception, qui récolte les témoignages de centaines de femmes.

