PHOTOS - Les stigmates de la tempête Alex à Malaussène : "la montagne nous est tombée dessus"

A Malaussène, village d'environ 300 habitants dans la vallée du Var, la tempête Alex a provoqué une avalanche de pierres et de boue. Six maisons sont inhabitables dans le bas du village et des habitants ont été relogés.

Date de mise à jour (manuelle) : Non défini()des roches se sont détachées de la montagne, ont dévalé certains vallons et envahi des maisons en bas de la commune de Malaussène. Des coulées de boue ont aussi endommagé des bâtisses et des terrains. Un traumatisme pour certains habitants, hébergés actuellement par des proches ou leurs employeurs. Plusieurs quartiers ont vu leurs chemin d'accès coupés ou endommagés. Les pompiers, la sécurité civile et les agents de Force 06 s'activent sur place pour dégager les chemins et déblayer.

"J'ai senti que la montagne m'expulsait"

Des tonnes de pierres, de la boue et un arbre ont déboulé d'un coup dans la maison de Jacques Struggo, vendredi soir peu après 22 heures : "personne ne pensait que la montagne allait descendre sur nous. J'ai senti un souffle, j'ai pensé a une tornade puis j'ai entendu un grondement comme un tremblement de terre, un roulis de pierres et j'ai compris que la montagne dévalait, je suis resté là dans la maison au début, de peur d'être enseveli si je sortais," raconte cet habitant qui possède aussi un logement à Villeneuve-Loubet et avait racheté pour la retaper une bergerie à Malaussène en 2005, "puis j'ai vu mon voisin me faire signe avec une lampe torche, je l'ai appelé à l'aide, on s'est réfugié chez lui, il y a eu une deuxième coulée, on a failli être ensevelis à quelques minutes près."

reportage Copier

Jacques y voit comme un cri d'alarme : "j'ai senti que la montagne m'expulsait, l'homme est capable de faire des choses formidables, une maison qui résiste, mais la nature a envie d'être présente, le réchauffement climatique je le touche du doigt là. Il faut faire preuve de modestie par rapport aux éléments." Jacques ne veut pas déblayer pour le moment ces pierres qui ont enseveli son garage et se sont amoncelées jusqu'à la hauteur du toit à l'arrière de sa maison. Comme pour garder une trace, un témoignage de ce déchaînement de la nature, face à laquelle il préfère s'incliner. Il attend le passage des experts, des géologues mais ne pense pas reconstruire.

Frédéric fait partie des sinistrés, sa maison a été ensevelie par les pierres et la boue :

j'ai juste eu le temps de sauter par la fenêtre avec le chien, j'avais de la boue jusqu'à la taille

Frédéric se confie aux côtés du maire de Malaussène, Jean-Pierre Castiglia, lui aussi très choqué par les événements.

Frédéric et Jean-Pierre Castiglia Copier

Un psychologue a fait le tour des habitants du village. Une famille avec des enfants a quitté Malaussène pour le Var, traumatisée.

La maison du cantonnier a aussi été envahie par la boue, et des fissures sont apparues sur les murs, la façade, des infiltrations d'eau, il craint que les fondations aient bougé. De la boue et des pierres, les pompiers en ont retiré des tonnes de certaines maisons, le capitaine Cajezza vient du centre de secours de Villars-sur-Var "Au niveau du bas de ce quartier on a encore des maisons avec un mètre de de boue à l'intérieur. On a recrée les accès, dégagé les tours des maisons inaccessibles, aidé les gens à récupérer des affaires à l'intérieur. On reste sur place pour un soutien psychologique."

reportage Copier

L'heure est au déblayage et Mathieu Langlois, originaire du village propose son aide aux habitants. La sécurité civile et les pelleteuses continuent elles de dégager certains chemins, dans le village, des distributions d'eau ont lieu car l'eau potable n'est pas encore revenue et des bénévoles distribuent aussi des produits alimentaires et d'hygiène donnés lors de collectes solidaires.

La maison de Jacques Struggo et son garage ensevelis par les pierres © Radio France - Marion Chantreau

Jacques Struggo devant ce qui reste de sa cuisine d'été © Radio France - Marion Chantreau

Les pierres ont dévalé de la montagne © Radio France - Marion Chantreau

On vide les maisons sinistrées et inhabitables © Radio France - Marion Chantreau

Ce qui reste de la piscine du cantonnier © Radio France - Marion Chantreau

Ce qui reste d'une voiture à Malaussène © Radio France - Marion Chantreau

Un sillon creusé par les pluies © Radio France - Marion Chantreau