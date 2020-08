Les stocks de sang sont dans un état critique alerte l'EFS de Corse

Comme souvent à cette époque, l'Etablissement français du sang est en difficulté. Les stocks de poches de sang sont en très faible quantité. "Nous sommes surtout au stade critique pour le groupe O, souligne le Dr Brigitte Peres, médecin et coordinatrice des sites corses de l'EFS. Tous les autres groupes sont bas, même le groupe AB qui d'habitude ne connaît pas trop de problème."

Peur avec la crise sanitaire

La crise sanitaire n'aide pas à remplir les stocks : "il y a une peur chez les gens, confirme le Dr Peres. On le voit notamment parce qu'en Corse nous faisons beaucoup de collectes dans les villages vacances. D'habitude, nous sommes bien reçus mais cette année c'est plutôt mitigé. Je pense que les gens ont profité de ces vacances pour leur plaisir à eux, et ne sont pas tournés vers les autres."

Protocole sanitaire strict pour les dons

Pourtant, un protocole sanitaire strict a été mis en place pour les donneurs. Déjà, il faut s'inscrire sur le site Resadon.fr et sélectionner son créneau horaire. Ensuite, sur place, tout est fait pour éviter au maximum la concentration des donneurs : "les gens remplissent leur questionnaire à l'extérieur du bus de collecte, précise le Dr Peres. On fait rentrer les donneurs un par un, ils voient le médecin et passent ensuite au prélèvement. A la collation, ils sont deux au maximum. Nous fournissons un masque à l'arrivée et on passe du gel hydroalcoolique pendant tout ce circuit"

Les prochaines collectes en Corse

En Corse-du-Sud, les collectes ont lieu les lundi, mardi et mercredi de 8h à 15h à la clinique de la Miséricorde à Ajaccio. En Haute-Corse, les mardi, mercredi et jeudi sur la place Saint-Nicolas à Bastia.