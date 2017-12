Mayenne, France

On a besoin de votre sang. C'est urgent ! Les stocks sont très bas. La fin de l'année est marquée par une baisse de la collecte de sang du fait des congés, des phénomènes météorologiques et des épidémies saisonnières. L'EFS, l'établissement français du sang "en appelle à la générosité de toutes et tous en cette période de fêtes". 10.000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades dans le pays. Or, actuellement, il n'y a «que 78 000 poches de sang en stock» selon l’EFS.

Une collecte mobile est organisée demain mercredi 20 décembre, au quartier Ferrié à Laval de 15h à 19h.

Il y en aura d'autres dans le département dans les prochains jours, par exemple jeudi 21 à Quelaines-St-Gault et vendredi 22 à Montsûrs. Vous pouvez également prendre rendez-vous à la Maison du Don à Laval. Pour trouver une collecte près de chez vous tous les renseignements sont à votre disposition sur le site de l'EFS.