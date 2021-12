Les Strasbourgeois se recueillent lors d'une messe en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, un an après sa mort

Famille, figures politiques, élus et citoyens se recueillent dans la cathédrale de Strasbourg, un an après la mort de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Une messe organisée à la demande de la famille de VGE. Sur les bancs, son épouse Anne-Aymone, ses fils et sa fille, Louis, Henri et Valérie-Anne étaient notamment aux côtés de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, l'ancien ministre Daniel Hoeffel, le président de la région Grand Est Jean Rottner et la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian.

Dans les travées de la cathédrale de Strasbourg, quelques centaines d'anonymes et de curieux ont également célébré la mémoire du chef de l'Etat de 1974 à 1981. Eva allume un cierge à la fin de la cérémonie. VGE, représente pour elle un président qui a su mettre l'Alsace au cœur de l'Union européenne. "Strasbourg était la capitale de l'Europe. Il a défendu la place de Strasbourg au Parlement parce qu'il y a toujours eu des petits couacs avec Bruxelles. Il a su aussi interpréter l'histoire d'Alsace, qui n'est pas toujours connue par tout le monde."

Dans son homélie, l'archevêque de Strasbourg évoque longuement l'histoire politique de Valéry Giscard d'Estaing. Mgr Luc Ravel célèbre également les années 70, une décennie qui parle à Béatrice. A l'époque, elle travaille à la direction du conseil général du Bas-Rhin, aux côtés de Daniel Hoeffel, ancien secrétaire d'Etat chargé de la Santé et de la Famille. "Ça fait revivre une certaine nostalgie de ce passé, si lointain et si proche à la fois."

La messe a réunit plusieurs centaines de personnes en la cathédrale de Strasbourg. © Radio France - François Chagnaud

Il était plus ou moins de droite, c'était important en tant qu'Alsacien

Sur cette page de l'histoire, s'entremêlent sa vie politique, professionnelle, et celle de son couple. Son mari, porte-drapeau, est à ses côtés lors de cette messe. Freddy se souvient d'un meeting du candidat Giscard. "Je l'ai vu chez nous au palais des fêtes, nous avons fait connaissance là bas." Une rencontre avec une ligne politique. "Il était plus ou moins de droite et c'était très important, en tant qu'Alsacien", conclut-il, heureux d'avoir pu rendre hommage à un président qu'il n'hésite pas à comparer à d'autres figures de la Ve République, comme De Gaulle ou Pompidou.

Avant cette cérémonie religieuse, Emmanuel Macron et des dirigeants européens ont eux aussi célébré la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing au Parlement européen de Strasbourg.