Les "street médics" : les secouristes des gilets jaunes lors des manifestations à Toulouse

Toulouse, France

Ils s'appellent les "Street Medics", médecins de rue en français. Souvent vêtus d'un t-shirt blanc avec une croix dessinée dessus, ils viennent en aide aux manifestants blessés.

"On se géolocalise grâce à des applications. Et il y a un PC central qui nous coordonne"

Samedi 15 décembre, lors de l'acte V des gilets jaunes à Toulouse, ils étaient une quarantaine à encadrer les 4 500 manifestants soit seul ou en groupe. "On est plusieurs unités de Medics en même temps, explique Virgil un des "Street Medics". On se géolocalise grâce à des applications. Et il y a un PC central qui nous coordonne. Il nous envoie des instructions pour aller là où il n'y a pas d'équipe de secouristes."

Ses unités sont composées entre 4 et 6 personnes. Il y en a toujours deux qui pratiquent les soins, deux autres qui protègent et deux autres qui vérifient s'il n'y a pas des blessés aux alentours.

Des bénévoles

Chaque équipe bénéficie d'au moins une personne dite "confirmée". "Ça peut être un pompier, un médecin, une infirmière" détaille Lison, une autre "Street Medic". Les autres connaissent les gestes de premiers secours. "On est que des bénévoles", rappelle Virgil qui est étudiant en sciences politiques à Toulouse.

Et si ces "Street Medics" encadrent la manifestation des gilets jaunes, ils n'en sont pas pour autant. "J'essaye de rester à part pour que les choses se passent bien et pour qu'on ne soit pas visé par la police", explique Virgil. Mais il concède quand même soutenir le mouvement.