Les « street medics » ne seront pas reçus à la préfecture de la Côte-d’Or

Dijon, France

Depuis le début des manifestations chaque samedi à Dijon, on peut voir ces secouristes portant des T-shirts blancs à croix rouge, dispenser les premiers soins aux personnes qui ont respiré des gaz lacrymogènes ou reçu un tir de lanceurs de balles de défense. Mais il arrive aux « street medics » d'être interpellés, et placés en garde-à-vue. Leur matériel peut-être confisqué.

Un rôle non reconnu

Ludovic Georges, est l'un de ces secouristes. Il a demandé à être reçu en préfecture pour plaider la cause des « street medics », mais a essuyé un refus. Refus que la préfecture explique en ces termes : « Sans préjuger de la qualité de votre action, le préfet, garant de l’ordre public, veille à ne pas multiplier les interlocuteurs, par exemple en matière de prise en charge des blessés lors des grands rassemblements. En de telles occasions, ses partenaires institutionnels sont le SDIS et les services du SAMU. »

Pourtant, Ludovic Georges juge que l’action des « street medics », pour beaucoup infirmiers ou secouristes diplômés, est complémentaire : « les intermédiaires entre les pompiers et le blessé, c’est nous. Les pompiers ne sont pas au cœur de la manifestation. On ne demande pas à être interlocuteur. On demande simplement de pouvoir travailler de façon sereine ».